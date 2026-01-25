Así queda la clasificación de la Serie A tras el triunfo del Inter y los tropiezos de Roma y Milan en la jornada 22 de Italia

Este domningo se disputaron un total de cinco encuentros en la jornada 22 de la Serie A. Se enfrentaron Sassuolo y Cremonese, Atalanta y Parma, Genoa y Bolonia, Juventus y Nápoles, Roma y Milan. Además, el sábado jugaron Lecce y Lazio, Fiorentina y Cagliari, Como y Torino, Inter y Pisa

La Serie A ha vivido este fin de semana una jornada muy intensa. La número 22 trajo en Italia los siguientes enfrentamientos: Sassuolo y Cremonese, Atalanta y Parma, Genoa y Bolonia, Juventus y Nápoles, Roma y Milan. El sábado también jugaron Lecce y Lazio, Fiorentina y Cagliari, Como y Torino, Inter y Pisa.

Inter 6-2 Pisa

El Inter de Milán rugió este viernes a tiempo para remontar en apenas seis minutos los dos goles en contra que sufrió en casa ante el recién ascendido y colista Pisa (6-2) que, en la segunda mitad, vapuleó sin miramientos para mantener una semana más el liderato de la Serie A. Después de la complicada semana europea en la que quedó fuera del top ocho de la Liga de Campeones tras la derrota ante el Arsenal en San Siro, el Inter necesitaba una alegría en el campeonato doméstico que domina desde hace semanas. Sin embargo, lejos de toparse con el trámite que apuntaba el duelo, se encontró contra las cuerdas en los primeros minutos.

Como 6-0 Torino

El Como 1907 destrozó este sábado al Torino (5-0) en su camino hacia competiciones europeas, ese que cada día está más cerca de convertirse en Liga de Campeones por su desempeño, por su tenacidad, por su efectividad y por su posición en la tabla, quinto, oteando ya ese sueño.

Fiorentina 1-2 Cagliari

El Fiorentina sucumbió este sábado en casa ante el Cagliari (1-2), en un duelo en el que fue incapaz de tomar el control y que vuelve a colocar al equipo en una situación comprometida, esperando la derrota del Lecce para no caer de nuevo en puestos de descenso.

Juventus 3-0 Nápoles

La Juventus de Turín se hizo gigante este domingo para condenar al Nápoles (3-0), maltratado por los goles de Jonathan David, Kenal Yildiz y Filip Kostic que le colocan ya demasiado lejos en la tabla para soñar con un 'Scudetto' cada jornada más cerca del Inter de Milán.

La 'Juve' de Luciano Spalletti y el Nápoles de Antonio Conte. Hace apenas unos meses, este enfrentamiento parecía imposible, casi surreal. Porque Conte fue uno de los técnicos y jugadores más exitosos de la 'Vecchia Signora'. Y porque Spalletti fue el técnico que llevó a la gloria al Nápoles en 2023, con el primer 'Scudetto' en 33 años, el primero también sin Maradona.

Roma 1-1 Milan

La Roma chocó este domingo una y otra vez con el muro que levantó el francés Mike Maignan, salvador en numerosas ocasiones de un Milan (1-1) que, sin tener apenas control del partido, consiguió adelantarse en el marcador antes de que un penalti cerrara el empate romanista que favorece, principalmente, a un Inter que duerme con cinco puntos de ventaja en lo más alto.

