Así queda la clasificación de la Serie A, tras la victoria del Inter y el empate del Milan en la jornada 19 de la liga italiana

Una nueva jornada en la Serie A dejó emoción, resultados inesperados y una lucha cada vez más ajustada en la parte alta de la clasificación

El AC Milan evitó una derrota dolorosa en San Siro al salvar un empate in extremis (1-1) frente al Genoa, gracias a un gol de Rafael Leão en el tiempo añadido. El conjunto dirigido por Massimiliano Allegri sufrió más de lo esperado y dejó escapar la oportunidad de recortar distancias con el Inter, que continúa como sólido líder de la Serie A.

Un Genoa valiente golpea primero

El encuentro comenzó con un ritmo dinámico, aunque sin demasiada claridad en los metros finales. El Genoa, comandado desde el banquillo por Daniele De Rossi, mostró una versión atrevida y fue el que generó mayor sensación de peligro en los primeros compases. Sin grandes ocasiones, el partido parecía encaminado al descanso sin goles, pero el guion cambió a los 29 minutos.

Un centro preciso de Malinovskyi encontró a Colombo, que aprovechó las dudas defensivas del Milan para definir de primera y adelantar al conjunto visitante. El tanto dejó en evidencia la fragilidad defensiva de los rossoneri y silenció momentáneamente a San Siro.

Los resultados de la jornada 19 de la Serie A

Dominio sin premio del Milan

Tras el gol encajado, el Milan tomó definitivamente el control del balón. Con Luka Modrić como faro en la medular, los locales movieron la pelota con paciencia, aunque sin la precisión necesaria para romper el entramado defensivo rival. La ocasión más clara antes del descanso llegó en los pies de Rafael Leão, cuyo remate acrobático obligó a Nicola Leali a realizar una intervención de gran nivel.

La segunda mitad fue un auténtico quiero y no puedo para el equipo de Allegri. El Milan se mostró espeso, con pocas ideas y sin la profundidad necesaria para desbordar al Genoa, que resistía con orden y disciplina.

Leão aparece y el Genoa perdona

Cuando el partido parecía perdido para los locales, Rafael Leão volvió a ser decisivo. En el minuto 90+1, el portugués encontró el espacio justo para firmar el empate y evitar una derrota que habría tenido consecuencias en la clasificación. El Genoa, sin embargo, tuvo la victoria en sus manos, pero Stanciu falló un penalti, desperdiciando una ocasión de oro.

Juventus cumple y se suma a la pelea

La Juventus no falló en su compromiso y firmó una cómoda victoria por 0-3 ante el Sassuolo, con un gol en propia puerta de Muharemovic y tantos posteriores de Fabio Miretti y Jonathan David. El equipo de Luciano Spalletti, pese a las numerosas ausencias, resolvió el encuentro sin sobresaltos y sigue escalando posiciones en la tabla.

Nápoles empata en una noche especial… y frustrante

El Nápoles vivió una noche cargada de simbolismo en el Diego Armando Maradona, donde celebró su primera jornada como local en 2026 y ofreció la Supercopa de Italia a su afición. Sin embargo, el Verona arruinó la fiesta con un empate 2-2 tras un partido lleno de alternativas.

El conjunto visitante se adelantó con dos goles y obligó al Nápoles a remar contracorriente bajo una intensa lluvia. La reacción llegó en la segunda mitad, impulsada por McTominay y culminada por Di Lorenzo, pero los locales no lograron completar la remontada pese a insistir hasta el final.

El Inter no falla y se afianza en lo más alto

El Inter de Milán confirmó su condición de líder al imponerse 0-2 al Parma como visitante. Los goles de Dimarco y Marcus Thuram certificaron una victoria trabajada en un partido marcado por la niebla y el dominio territorial del conjunto de Simone Inzaghi.

El Inter controló el juego, sufrió menos de lo esperado y sentenció en el descuento, reafirmando su candidatura al título y ampliando su ventaja sobre el Nápoles. La Serie A sigue apretada, pero los nerazzurri mantienen el paso firme en la cima.

Una jornada que aprieta la lucha por el Scudetto

Con estos resultados, la pelea por el Scudetto se mantiene abierta. El Inter lidera, el Milan sigue al acecho, el Nápoles dejó escapar una oportunidad clave y la Juventus se mete de lleno en la discusión. La temporada avanza y cada punto empieza a tener un valor decisivo.

La clasificación de la Serie A tras la jornada 19