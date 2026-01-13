Cesc Fábregas ajusta el Sinigaglia a su medida para el encuentro ante el Milán

El Como 1907, dirigido por Cesc Fàbregas, amplía el campo del Sinigaglia para ganar espacios y preparar su duelo ante el AC Milan en la Serie A

El entrenador del Como 1907, Cesc Fàbregas, ha decidido realizar un cambio importante en el Estadio Giuseppe Sinigaglia. Para el próximo encuentro de Serie A frente al AC Milan, el técnico ha solicitado y conseguido ampliar la anchura del terreno de juego, que pasará de 65 a 66 metros, manteniendo los 105 metros de largo.

Motivo táctico detrás de la modificación

Fàbregas explicó la decisión tras el empate frente al Bolonia (1-1): “Fue una petición mía. Contar con un campo más ancho nos permite manejar mejor la presión de los rivales y aprovechar más a nuestros extremos, superando la primera línea defensiva con mayor facilidad”. El técnico catalán subrayó que el Sinigaglia es uno de los campos más pequeños de la Serie A, y que la ampliación le permitirá a su equipo desplegar un juego más ofensivo y vertical.

Además, Fàbregas adelantó sus planes para el futuro: “La idea es intentar ampliarlo aún más la próxima temporada. Aún tenemos margen para aumentar la anchura hasta el límite permitido por la liga, que es de 68 metros”.

El contexto de los campos más pequeños en Italia

Actualmente, junto al Como, solo dos estadios de la Serie A tienen dimensiones menores a las máximas permitidas: el Cagliari y el Pisa, ambos con 105 por 66 metros. La modificación del Sinigaglia acerca al equipo lombardo a estas medidas, ofreciendo un espacio más amplio para desplegar su estrategia.

Un duelo de invictos

El próximo 15 de enero, el Como 1907 recibirá al AC Milan, en un encuentro que enfrenta a dos equipos invictos en sus recientes registros: el Como en casa y el Milan a domicilio. El choque promete ser de alta tensión táctica, donde la decisión de Fàbregas de ampliar el campo puede marcar la diferencia.

En la tabla de la Serie A, el Como ocupa la sexta posición con 34 puntos, manteniéndose en zona europea, mientras que el Milan es segundo con 40 puntos, tras dos empates consecutivos.

Estrategia y visión de Fàbregas

La ampliación del terreno de juego refleja la filosofía de Fàbregas: adaptar el estadio a las necesidades tácticas del equipo. Con un metro más de anchura, el equipo podrá aprovechar mejor los espacios en las bandas, potenciar la velocidad de los extremos y mantener un control más sólido del centro del campo.

Con este cambio, el Sinigaglia se prepara para un duelo histórico frente a un gigante del fútbol italiano, demostrando que cada detalle, incluso la dimensión del terreno de juego, puede influir en el rendimiento del equipo y en la estrategia de los partidos de alta exigencia.