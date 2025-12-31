Hojlund, prioridad absoluta del Nápoles: el club ya tiene el 'sí' del futbolista

El Nápoles confirma que luchará por la compra definitiva de Rasmus Hojlund, asegurando al delantero danés tras su exitoso préstamo desde el Manchester United

El Nápoles se muestra satisfecho tras lograr que Rasmus Hojlund tenga la intención de quedarse de manera permanente en el club. Según el director deportivo Giovanni Manna, la decisión del delantero danés de unirse al equipo el pasado verano ha sido clave, y la formalización de su transferencia desde el Manchester United es solo un paso administrativo.

Hojlund llegó al Nápoles en calidad de préstamo con opción de compra procedente del Manchester United, tras una cesión que comenzó a finales de agosto. Su llegada se produjo tras la grave lesión de Romelu Lukaku, y el joven internacional danés no ha defraudado. Con seis goles en la Serie A, ya ha superado su registro en la Premier League durante la temporada 2024-25, demostrando su capacidad de adaptación y crecimiento en el fútbol italiano.

Impacto dentro y fuera del campo

En declaraciones a Corriere dello Sport, Manna destacó la importancia de Hojlund en el proyecto napolitano: "Hicimos todo lo posible para ficharlo. Había clubes con más historia interesados, pero su voluntad fue crucial, y estamos orgullosos de ello".

El directivo también valoró su influencia más allá de los números: "No teníamos dudas. Rasmus es decisivo en cuanto a estadísticas, pero también en cómo comprende las indicaciones del entrenador. Eso marca la diferencia".

Con apenas 22 años, Hojlund acumula siete goles y tres asistencias en 19 partidos en todas las competiciones, consolidándose como un delantero de referencia en el esquema de Antonio Conte y mostrando su madurez dentro de un equipo competitivo.

De préstamo a traspaso definitivo

El contrato original contemplaba que la cesión se hiciera definitiva si el Nápoles lograba clasificarse para la Liga de Campeones. Sin embargo, la directiva decidió adelantar el proceso: la compra de Hojlund será definitiva, sin esperar a la condición de la Champions, lo que representa una noticia positiva tanto para el club italiano como para el Manchester United. "Existe una opción de compra, pero para nosotros ya es un jugador del Nápoles y lo mismo ocurre con el jugador. Es extremadamente importante para nuestra planificación futura", explicó Manna.

Estrategia del Nápoles en el mercado

Giovanni Manna también comentó la política del club respecto a jugadores provenientes de la Premier League: "Es un mercado de referencia, donde incluso futbolistas de equipos de media tabla pueden aportarte mucho. Tienen mentalidad competitiva, pero a veces hace falta también corazón y compromiso".

Con Hojlund asegurado de manera definitiva, el Nápoles refuerza su delantera y se asegura la continuidad de un jugador joven, talentoso y en plena proyección, consolidando un equipo con ambiciones en la Serie A y competiciones europeas.