Jornada 13 de la Serie A 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga italiana en vivo online

La Serie A arranca hoy su jornada 13 con el duelo entre el Como y el Sassuolo. El sábado será turno para el Milan - Lazio y el Pisa - Inter. El plato fuerte está reservado para el domingo, con el enfrentamiento entre Roma y Nápoles

Como y Sassuolo abren en el día de hoy a las 20:45 la jornada 13 de la Serie A. Los de Cesc Fábregas son sextos y quieren encaramarse a los puestos de más privilegio aún en la Serie A. Para ello deberán vencer al Sassuolo, noveno clasificado. Cabe destacar que el Como tan solo ha perdido un partido en lo que llevamos de liga y está siendo una de las sensaciones de Italia.

Ya el sábado, a las 20:45, será el turno del segundo clasificado, el Milan de Allegri y Modric. Enfrente tendrán a la Lazio, octavos clasificados, y que tiene que conseguir los tres puntos para no despegarse de la pelea por los puestos europeos. Si ganan los de Sarri, harán un flaco favor a su eterno rival, la Roma.

El Milan, sin distracciones europeas entre semana, está centrando todas sus aspiraciones en pelear el Scudetto. Tan solo dos puntos separan a los de Allegri de la Roma.

El domingo será el turno del resto de aspirantes al título. A las 15:00 horas, el Inter de Milán viaja para enfrentarse al Pisa. Los de Christian Chivu son cuartos, a tan solo tres puntos del líder. Por su parte, el Pisa llega necesitado de puntuar para distanciarse de los puestos de peligro que actualmente ocupan, Hellas Verona, Fiorentina y Genoa.

Duelo en la cumbre de la Serie A

Ya a las 20:45 y como broche final a los partidos del fin de semana (el lunes será el turno de Bolonia y Cremonese), Roma y Nápoles se enfrentan en el Olímpico en uno de los duelos más atractivos del fútbol europeo esta semana. La gran revelación de la Serie A está siendo sin duda la Roma. De la mano de Gasperini, los romanistas se encuentran líderes en la jornada 12. Aunque tan solo 2 puntos le separan de dos de sus predecesores. Uno de ellos será su rival: el Nápoles.

Los de Antonio Conte están firmando una gran temporada incluso con bajas importantes, como la de De Bruyne. McTominay está siendo uno de los estandartes del cuadro napolitano. Duelo por todo lo alto en la Serie A.

Horarios y partidos de la Serie A en la jornada 13

¿Dónde ver la liga italiana en España?

Los partidos de la jornada 13 de la Serie A se pondrá seguir en directo y en vivo en exclusiva a través de DAZN España. En su plataforma digital o por mediación de Movistar +.