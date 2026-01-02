Jornada 18 de la Serie A 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga italiana en vivo online

La Serie A 2025/26 retoma la acción con duelos decisivos donde Milan, Juventus, Napoli e Inter buscan consolidar sus objetivos en la tabla

El AC Milan se prepara para un duelo clave en la Serie A, visitando al Cagliari con la intención de asaltar el primer puesto de la tabla. Los locales ocupan actualmente la 14.ª posición con 18 puntos y no pueden relajarse, ya que la zona de descenso queda apenas a seis unidades. Por su parte, los rossoneri llegan motivados como segundos clasificados con 35 puntos, solo uno menos que el líder Inter y uno más que el Napoli.

El historial entre ambos equipos refleja un dominio histórico del Milan: de 93 enfrentamientos, los rossoneri suman 50 victorias, mientras que el Cagliari ha ganado 9 veces y se registran 30 empates.

La Juventus quiere empezar 2026 con victoria

La Juventus buscará iniciar el año con un triunfo en casa ante el Lecce, correspondiente a la jornada 18 de la Serie A, con la intención de mantenerse en la pelea por el Scudetto. Bajo la dirección de Luciano Spalletti, la Vecchia Signora llega tras cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos, lo que les ha permitido acercarse al grupo de cabeza.

Recientemente, la Juve llegó a desplazar temporalmente a la Roma del cuarto puesto tras vencer 2-0 al Pisa, pero los giallorossi recuperaron su posición al superar 3-1 al Genoa en la jornada 17. Actualmente, los bianconeri marchan quintos con 32 puntos, solo uno menos que la Roma, buscando estabilidad para mantenerse en la lucha por los puestos de Champions.

Lazio y Napoli se preparan para un duelo ofensivo

El Lazio llega tras empatar 1-1 frente a Udinese, acumulando en los últimos cuatro partidos un triunfo, dos empates y una derrota, con tres goles a favor y tres en contra. Su rendimiento reciente sugiere que buscarán actividades ofensivas y oportunidades en el encuentro que disputen.

Por su parte, el Napoli llega exultante tras vencer 2-0 a Cremonese, con un balance de tres victorias y una derrota en sus últimos encuentros. Los napolitanos han anotado ocho goles y recibido tres, lo que refleja un equipo sólido en defensa y efectivo en ataque.

El Inter se refuerza con Lautaro Martínez ante el Bologna

El Inter de Milán contará con Lautaro Martínez nuevamente en el once inicial para recibir al Bologna en un partido que marca el regreso del club a la acción en 2026. Este enfrentamiento tiene peso histórico, ya que el Bologna ha sido un rival complicado para los nerazzurri, incluso eliminándolos de la Supercopa de Italia en Arabia Saudita tras una tanda de penaltis.

El Inter buscará sumar puntos para consolidar su liderato y mantenerse por encima del Milan, que amenaza con alcanzar la cima si consigue un buen resultado ante el Cagliari.

¿Dónde ver la liga italiana en España?

Los partidos de la jornada 18 de la Serie A se pondrá seguir en directo y en vivo en exclusiva a través de Movistar +.