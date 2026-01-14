La Juventus vigila de cerca a Bernardo Silva que podría llegar a coste cero

La Juventus se suma a la carrera por Bernardo Silva, buscando reforzar su mediocampo con el experimentado portugués de cara a la próxima temporada

El futuro de Bernardo Silva se ha convertido en uno de los temas más comentados del mercado veraniego. El mediocampista portugués, actualmente en el Manchester City, está próximo a finalizar contrato y ya despierta el interés de varios clubes importantes en Europa. Según información de Gianluca Di Marzio, equipos como Juventus, Nápoles y Como 1907 se han sumado a la carrera por hacerse con sus servicios, lo que podría complicar la intención del Benfica de repatriar al jugador.

Benfica, Juventus y la competencia italiana

El club lisboeta ve a Bernardo Silva como un regreso soñado, pero su regreso al Seixal se complica ante la competencia de la Serie A. La Juventus y el Napoli siguen de cerca al portugués, considerando su experiencia y capacidad de influencia en el juego, mientras que el Como, modesto pero ambicioso, también ha mostrado interés por el mediapunta.

El propio Rui Costa, director deportivo del Benfica, reconoce que la operación no será sencilla: la atención de equipos con mayor poder económico limita la maniobra de los portugueses. Además, la posible entrada de Galatasaray en la puja añade más presión al escenario, ya que los turcos estarían dispuestos a presentar una oferta atractiva.

El plan de la Juventus

En Turín sueñan con repetir un modelo similar al que funcionó con Luka Modric en el Milan: fichar a un jugador veterano pero con proyección para liderar en el campo. Bernardo Silva, de 31 años, encaja en ese perfil. Según La Gazzetta dello Sport, el portugués ya ha decidido dejar el Manchester City al final de la temporada y ha encargado a su agente, Jorge Mendes, buscar el mejor destino, sondeando tanto clubes europeos como opciones en Arabia Saudí.

La Juventus considera a Silva un refuerzo estratégico por su experiencia, calidad técnica y capacidad de manejar el ritmo del partido, elementos fundamentales para un equipo que busca consolidar su reconstrucción deportiva. Su versatilidad, que le permite actuar como mediocentro, creador o extremo, encaja con el perfil de jugadores multifuncionales que priorizan los italianos.

La situación en Manchester City

El portugués ha sido un pilar para Pep Guardiola, participando en 28 encuentros esta temporada, sumando cerca de 1.924 minutos de juego, un gol y dos asistencias. Su valor no solo reside en cifras estadísticas, sino en su inteligencia táctica, visión de juego y experiencia en competiciones de alto nivel, incluidas Champions League e internacionales con Portugal, donde acumula más de 100 apariciones.

El Manchester City ha dejado claro que no tiene intención de renovar su contrato, por lo que Bernardo Silva quedará libre en junio, convirtiéndose en una oportunidad de mercado atractiva para clubes de primer nivel que buscan talento experimentado sin un coste elevado de traspaso.

Un futuro abierto a nuevas aventuras

Mientras Benfica sueña con un retorno romántico, la realidad apunta a que el jugador deberá evaluar ofertas de clubes con mayor competitividad y recursos. La carrera por Bernardo Silva promete ser intensa, y el próximo verano definirá si el talentoso portugués continúa en la élite europea o emprende un nuevo reto en otro país.