Luto en el Sevilla por Curro Sanjosé: toda la plantilla rinde tributo a la memoria de "un sevillista de bandera"

El legendario lateral izquierdo sevillano, reconocido por el club con el VII Dorsal de Leyenda, falleció este pasado martes a los 73 años y su familia sevillista le ha homenajeado exaltando su figura y su legado en las 16 temporadas que vistió la camiseta blanquirroja

El de de este miércoles, 15 de abril de 2026, es un día de profundo pesar en toda la familia del Sevilla FC debido al fallecimiento de Curro Sanjosé, galardonado Dorsal de Leyenda del club nervionense, en el que militó durante 16 temporadas entre 1970 y 1986. El que fuera bravo lateral izquierdo sigue siendo a día de hoy el octavo futbolista que más veces ha vestido la camiseta blanquirroja en partido oficial, con un total de 373 encuentros.

La memoria de este legendario sevillista, que falleció este pasado martes a los 73 años de edad, ha sido honrada en la mañana de este miércoles por la plantilla y por todos los miembros del cuerpo técnico de Luis García Plaza. Todos ellos se han unido en un corrillo para guardar un respetuoso minuto de silencio justo antes de arrancar el entrenamiento de hoy celebrado en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Curro Sanjosé (1952-2026), un sevillista de bandera

"El Sevilla FC, desde todos sus estamentos, expresa su más sentido pésame a los familiares y allegados de Curro Sanjosé, un sevillista de bandera. Descanse en paz", expresa la entidad a través de sus medios oficiales en el obituario que ha publicado para dar a conocer la triste noticia del fallecimiento del mítico exfutbolista.

"Día muy triste para la familia sevillista. Ha fallecido en Sevilla, a los 73 años, Francisco Sanjosé García, octavo jugador con más partidos oficiales con la camiseta nervionense. Jugador de un solo equipo, Sanjosé formó parte de la primera plantilla durante 16 temporadas. Tras foguearse dos años en el CD Alcalá, con solo 17 debutaría con el primer equipo en Pasarón a las órdenes de Max Merkel, en un partido copero. Una temporada más tarde, en la 1971/1972, llegaría el estreno liguero en el Camp Nou, de la mano del griego Dan Georgiadis", recuerda el reportaje.

"No tardó en hacerse el dueño del lateral izquierdo del equipo, en el que permaneció de forma ininterrumpida hasta la 1985/1986. En sus últimos años, con Manolo Cardo en el banquillo, debutó en competición europea ante el Kaiserslautern. 373 encuentros que, a día de hoy, le mantienen como el octavo jugador sevillista en el ranking de partidos oficiales", añade el escrito sobre un futbolista que fue internacional olímpico en Montreal 1976 pero inoportuna lesión le impidió debutar con la absoluta.

"Tras colgar las botas, el club le rindió homenaje con un partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Nacional de Montevideo en agosto de 1986.Epílogo de excepción a un jugador de raza y pundonor, que lució con orgullo el brazalete de capitán durante muchas temporadas. Posteriormente, Sanjosé siguió vinculado a los veteranos y mundo de las peñas", concluye la nota en eterno recuerdo al VIII Dorsal de Leyenda del Sevilla FC y Medalla de Oro de la Real Federación Andaluza (RFAF).