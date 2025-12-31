Peque protagoniza el último regreso de una divertida sesión

Gerard Fernández "Peque" ha sido el último regreso de este año 2025 tras haber superado un cuadro febril; todo ello en una sesión que todavía ha contado con varias ausencias

El Sevilla FC ya se puede decir, de forma oficial, que cierra el año 2025. En una década de glorias y títulos, estos doce meses serán recordados por la afición como de los peores de este siglo, ya que la entidad estuvo a un paso de consumar lo que podría haber sido el descenso a la segunda categoría del fútbol español. Uno de los salvadores fue Álvaro García Pascual, el delantero que milita en el Cádiz que acabó siendo el salvador en una de las últimas jornadas frente a la UD Las Palmas. En el club, hay ambición de pasar página y empezar a aspirar a cotas diferentes. Y eso debe empezar en el 2026.

Matías Almeyda es sabedor de la afrenta que tiene por delante, ya que son muchos los retos que debe afrontar con una plantilla corta de recursos. Ya sea en el mercado invernal, o con ciertos inventos propios de ingenio de entrenador, el evitar sufrir se antoja prioritario para llevar al equipo a objetivos distintos. A todo esto hay que sumar un mes de enero donde se prevén salidas dentro del primer equipo hispalense, haciendo que el trabajo del míster se vuelva casi más importante aún si cabe.

Para terminar este año, el 2025 ha querido dejar la aparición de Peque Fernández sobre el terreno de juego. El catalán ha estado alejado de los terrenos de juego debido a un proceso febril, pero ya se ha podido incorporar junto al resto de sus compañeros. Las bajas, como vienen siendo habitual en estos días, son Akor Adams, Ejuke, Suazo y Rubén Vargas. Este último dato puede llegar a ser hasta positivo para el Sevilla FC, ya que son varias las bajas las que se acumulaban durante estas últimas semanas en el equipo nervionense.

En esta última sesión, son varios los juegos que se han visto sobre el terreno de juego. El mítico "que no caiga" ha sido el entretenimiento elegido por los pupilos de Almeyda para calentar antes de la sesión, provocando risas entre los distintos componentes del primer equipo. También se han visto pasillos de collejas para ciertos jugadores, una muestra más de la cohesión del grupo a pesar de todos los problemas que han tenido que afrontar durante estos meses. De esta forma, acaba un año particular para la entidad. Siempre se suele decir que el nuevo año debe estar marcado por los propósitos, y en Nervión tienen claros los suyos.