Sevilla y Betis alegran el fin de año a los más pequeños

Ronda de visitas a los hospitales sevillanos de los jugadores verdiblancos, mientras que en Nervión hubo entrenamiento con público de gala y entrega de regalos navideños

Si la semana pasada comenzó la entrega a diferentes asociaciones, hermandades y plataformas por parte del Real Betis de los 25.092 peluches recogidos en el intermedio del último encuentro oficial del año en verdiblanco ante el Getafe CF, la Fundación 1890 hacía lo propio este martes con las entidades beneficiaras de su más modesta pero no menos importante recogida de juguetes, que colmaron los deseos, tras la recepción el lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán del Cartero de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente, de los niños y niñas hispalenses. La Asociación SOS Ángel de la Guardia, Arduán Formación, el Hogar de Santa Isabel, Majin Team Sevilla - Asociación de Amigos del Parque del Alamillo, CD La Amistad - Educar en la Calle, la Hermandad de La Carretería, la Federación Andaluza de Deporte para Sordos o la Asociación Entre Amigos del Polígono Sur han recibido los presentes con los brazos abiertos.

Una visita a los que no pueden despedir 2025 en casa

La solidaridad de los dos clubes sevillanos en estas fechas tan señaladas es encomiable. Para seguir con una bonita tradición navideña, la vuelta al trabajo de la primera plantilla del Real Betis este 30 de diciembre ha dado paso a una serie de visitas a los cuatro centros hospitalarios de referencia de la provincia (Universitario Virgen del Rocío, Virgen Macarena, Virgen de Valme y Viamed Santa Ángela de la Cruz) para hacer más llevadera la despedida de 2025 para los pequeños que no han podido hacerla en sus hogares. Palmerín ha ejercido de maestro de ceremonias para unas comparecencias a las que no han faltado Giovani Lo Celso, Héctor Bellerín, Antony Matheus dos Santos, Adrián San Miguel, Marc Bartra, 'Chimy' Ávila, Diego Llorente, Pau López, Pablo Fornals, Nelson Deossa, 'Cucho' Hernández, Junior Firpo, Manuel Pellegrini, Aitor Ruibal, Sergi Altimira, Rubén Cousillas, Álvaro Valles, Ángel Ortiz, Rodrigo Riquelme, Valentín Gómez o Pablo b.

Pase privado en blanquirrojo para 100 niños y niñas

La iniciativa 'Pequeños Guardianes' llevó este martes 30 de diciembre a cien niños a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para presenciar en primera fila el entrenamiento del primer equipo nervionense y conocer a sus ídolos en persona. La jornada contó con sorpresas, como la presencia de dos leyendas como Jesús Navas e Ivan Rakitic, así como regalos inesperados para los más pequeños, que tuvieron el privilegio de contar con una especie de pase privado, que se une a las pocas veces que se celebra una sesión a puerta abierta, generalmente antes de El Gran Derbi y en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.