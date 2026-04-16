Suso recuerda lo ocurrido con el Sevilla en su peor momento en el Cádiz: "Renuncié a todo"

El exsevillista, en el centro de las críticas en el Cádiz, ha vuelto a referirse a los contactos mantenidos con Del Nido Carrasco para su renovación en verano y ha ofrecido los motivos para su respuesta negativa

Cuando se daba por hecha la salida de Suso del Sevilla al acabar su contrato, el presidente nervionense, Del Nido Carrasco realizó un intento inesperado por renovarle y se mantuvieron conversaciones para ampliar su vinculación con una oferta incluida.

El talentoso centrocampista escuchó al máximo dirigente sevillista, pero rechazó esta posibilidad como el mismo se encargó de asegurar pocos después con tal de cumplir su deseo de jugar en el equipo de su tierra un Cádiz con el que ya había apalabrado su vuelta. Tampoco la propuesta le resultó demasiado atractiva ante las dificultades económicas nervionenses.

Suso explica la razón por las que rechazó al Sevilla

Ahora que su plan por regresar no le ha salido como esperaba, pues atraviesa por un momento muy delicado, ha recordado en una entrevista en Cope Cádiz que apostó fuerte por sus colores y que le dijo que no al Sevilla para no faltar a su palabra.

"Yo renuncié a todo, tenía la oferta de renovación con el Sevilla y me llegó una de Arabia, pero yo ya había dado mi palabra y soy un hombre de palabra", apuntó Suso, que ha vuelto a confirmar las conversaciones con Del Nido Carrasco antes de que aterrizara Antonio Cordón, de la que ya había hablado en otras ocasiones. Por entonces fue más explícito, pero no expuso como argumento el compromiso con el Cádiz.

"Me senté con José María y él me dijo que le gustaría que me quedase otro año, porque iba a ser de transición y me necesitaba. Yo le dije que ya tenía las ideas muy claras desde hace mucho tiempo, que se lo agradecía, pero que mi ciclo se acabó", explicó Suso, que ahora, con el equipo amarillo luchando por la salvación, se encuentra en el centro de las críticas por su rendimiento en el equipo amarillo, en el que estaba llamado a ser el líder.

Suso, en mal momento como cadista y molestó con Juan Cala: "No estoy de acuerdo"

Así, recientemente ha recibido duras críticas por parte de otro exsevillista, Juan Cala, director deportivo del club, que le señaló al asegurar que dentro del vestuario y en el campo faltaba liderazgo.

Acusación a la que Suso no ha dudado en responder personalmente al otro central, tal y como reveló en declaraciones en la citada entrevista, asegurando que no le sentaron nada bien estas palabras: "Hablé con él y le dije que no estaba de acuerdo en absoluto. Me molestó".

Hasta ahora, Suso ha disputado un total de 1.621 minutos repartidos en 23 partidos, con un gol y una asistencia, un bagaje pobre para el fichaje estrella del Cádiz con la intención de regresar a Primera división.