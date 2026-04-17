ESTADIO Deportivo abre su portada de este sábado con la reunión para avanzar la compra del Sevilla por parte del grupo inversor liderado por el camero; además, hay espacio para la renovación de Oso, la preocupación en el Betis y la causa del desalojo de La Cartuja

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 18 de abril de 2026ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 18 de abril de 2026.

El grupo Inversor del camero se reunió recientemente con los máximos accionistas sevillistas, a excepción de Del Nido Benavente, para profundizar en la compra del club; las divergencias por los desajustes detectados en las cuentas no se consideran insalvables y en el mes de mayo se espera la decisión definitiva

Su continuidad es una prioridad para el club, pero, de momento, ante la situación deportiva del equipo, no ha puesto sobre su mesa ninguna oferta concreta de renovación

La directiva bética es consciente del daño causado por el adiós en cuartos de final y que no jugar en Europa en la 26/27 supondría un reajuste drástico de la plantilla

El club bético emitió un comunicado para pedir disculpas por la falsa alarma en la recta final del partido europeo y explicar lo que ocurrió realmente