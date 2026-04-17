30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 18 de abril de 2026

ESTADIO Deportivo abre su portada de este sábado con la reunión para avanzar la compra del Sevilla por parte del grupo inversor liderado por el camero; además, hay espacio para la renovación de Oso, la preocupación en el Betis y la causa del desalojo de La Cartuja

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 18 de abril de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 18 de abril de 2026ED

Álvaro PalomoÁlvaro Palomo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 18 de abril de 2026.

Paso más de Ramos

El grupo Inversor del camero se reunió recientemente con los máximos accionistas sevillistas, a excepción de Del Nido Benavente, para profundizar en la compra del club; las divergencias por los desajustes detectados en las cuentas no se consideran insalvables y en el mes de mayo se espera la decisión definitiva

Oso, a la espera de que el Sevilla mueva ficha

Su continuidad es una prioridad para el club, pero, de momento, ante la situación deportiva del equipo, no ha puesto sobre su mesa ninguna oferta concreta de renovación

Preocupación en el Betis por las consecuencias de la eliminación

La directiva bética es consciente del daño causado por el adiós en cuartos de final y que no jugar en Europa en la 26/27 supondría un reajuste drástico de la plantilla

Un "error humano" provocó el desalojo masivo

El club bético emitió un comunicado para pedir disculpas por la falsa alarma en la recta final del partido europeo y explicar lo que ocurrió realmente

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