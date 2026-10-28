El Sporting anuncia cambios tras lo vivido en Castellón

El técnico astur, Nicolás Larcamón, reconoce la incertidumbre que hay por lo sucedido en Toledo

Tras la suspensión, al completo, de la jornada de Copa del Rey por el accidente ferroviario sucedido en Toledo, los equipos que juegan el jueves están a la espera de saber qué ocurre con ellos. Se presupone que podrán jugar, salvo que el accidente les complicara su desplazamiento, por lo que mantienen sus agendas, pero siguen a la espera.

Uno de esos casos es el Sporting, que tras caer en Liga con el Castellón (4-0), este jueves (20:00 horas) se enfrenta al Guijuelo en el Municipal Luis Ramos, donde su entrenador, Nicolás Larcamón, espera poder dar rienda suelta a los menos habituales para que se ganen su puesto en el once.

"A estas horas lo más conveniente es bajar el ruido interno y no exigir respuestas, simplemente proceder con la agenda del día y trabajar como si se fuese jugar a sabiendas de que lo ocurrido hace que la agenda pueda cambiar en cualquier momento", señalaba el argentino tras unas palabras de condolencia a los afectados por el accidente.

El preparador sportinguista reconocía que todo el mundo tenía la cabeza en otro lado, pero que su labor era centrarse en lo que se traía entre manos. "Todo a lo que damos importancia día a día se relativiza cuando sucede algo de esta magnitud. Si hay cambios en la planeación prepararemos el partido del fin de semana. El no haber viajado aún nos permite que pueda haber margen", avisaba antes de centrarse en el encuentro.

Larcamón, preparado para cualquier cambio

En este sentido, el preparador rojiblanco apostó por centrarse en el trabajo y actuar con la previsión de que el partido se jugará, aunque reconoció que todavía existe margen para adaptar la planificación, ya que tiene previsto completar una última sesión de entrenamiento en Mareo. "Poder jugar la Copa del Rey es una competición de la que uno está pendiente desde niño como fanático del fútbol, aunque sea desde la distancia. Es una sensación muy grata debutar en ella. Es una gran oportunidad para el colectivo, lejos de ser un lastre", añade.

Larcamón rechazó que la Copa sea una competición secundaria y mandó un aviso: "Ayer ya se demostró que es una competición en la que puede haber sorpresas y por eso tendremos la responsabilidad de salir con la máxima concentración", indicaba.

Quiere ver a los menos habituales

El técnico argentino destacó la importancia de contar con toda la plantilla y recordó que varios de los puntos conseguidos por el equipo en Liga han llegado gracias a las aportaciones de los futbolistas que han entrado desde el banquillo. "Nuestro plan de partido pasa por dar la oportunidad a los que vienen teniendo menos minutos de los que merecen. Muchos de los puntos que tenemos vienen de esos recambios que hemos tenido en los partidos y es parte del plan que participen", reconoce.

Ahí, fue concreto y habló de nombres propios. "De la cantera vendrán los que venían estando en dinámica del primer equipo, tendrán opciones de participar. Sumamos a Conde para ir a Guijuelo. (...) Sobre Nacho Martín, venimos trabajando con él hace un par de semanas, arrastra unas molestias en la rodilla, llevamos un tratamiento conservador con él y entrenó de muy buena manera estos días. Ferreres también podría estar en la lista, y Bruno, Mata o Enol igual están teniendo más minutos de los que habrían imaginado, pero es porque lo están mereciendo. Y Arana viene haciendo méritos por profesionalidad y por su rendimiento en los entrenamientos", reflejaba antes de reconocer que tenía anlizado al Guijuelo para no verse sorprendido.