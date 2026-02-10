El Sporting de Gijón confirma la lesión de Andrés Cuenca, cedido por el Barcelona

El defensa de 18 años que llegó en el último mercado de fichajes de invierno, sufre una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo tal y como ha informado el propio club asturiano

El Sporting de Gijón vivió el pasado fin de semana el debut de uno de los fichajes que más ilusión han despertado en El Molinón durante el último mercado de fichajes de invierno. Andrés Cuenca, por el que el Sporting de Gijón mostró su interés de forma pública antes de que se cerrase su llegada al cuadro de Borja Jiménez, debutó al calor del Molinón en el duelo ante el Huesca.

Andrés Cuenca, que llegó cedido desde el Barcelona cuando parecía que saldría a Italia para después recalar en el Sporting de Gijón, salió de titular en el once de Borja Jiménez pero en el 64 tuvo que ser reemplazado por Lucas Perrín tras dolerse de la zona posterior de su pierna izquierda tras un despeje algo forzado.

Tras las pertinentes pruebas realizadas por el Sporting de Gijón este mismo martes, el cuadro asturiano ha confirmado en un breve comunicado el alcance de la lesión del jugador cedido por el Barcelona: "Tras las pruebas médicas realizadas en las últimas horas, se confirma que el jugador del Real Sporting Andrés Cuenca tiene una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo. El jugador ya ha comenzado con su proceso de recuperación". El Sporting de Gijón no ha dado ofrecido la duración que podría tener la lesión de Andrés Cuenca por lo que habrá que estar pendiente de la evolución del jugador andaluz.

Andrés Cuenca lanza un mensaje a la afición del Sporting de Gijón

Tras debutar el pasado fin de semana con el Sporting de Gijón, Andrés Cuenca mandó un mensaje a la afición sportinguista a través de las redes sociales para mostrar su felicidad por la victoria y por su primera vez en El Molinón: "Muy feliz de mi primera vez en El Molinón y aún más de la victoria del equipo". Además el central de 18 años agradeció el apoyo de la afición y dejó claro que ya está trabajando para volver cuanto antes: "Muchas gracias a la afición por todo el apoyo y cariño recibido. Desde ya trabajando para volver y poder ayudar al equipo lo antes posible. Puxa Sporting".

Las bajas en un Sporting de Gijón que vuelve a mirar al play off de ascenso a Primera

Con el triunfo del Sporting de Gijón ante el Huesca, los de Borja Jiménez terminaron la jornada 25 en la octava posición y a solo un punto de Las Palmas que es el equipo que ahora mismo marca la frontera con el play off de ascenso a Primera. El siguiente partido del Sporting de Gijón será ante un Albacete que viene de perder ante el Deportivo de La Coruña en un duelo lleno de polémica y que rompió la racha de tres triunfos consecutivos de los manchegos.

Para ese partido, Borja Jiménez espera recuperar a dos de los futbolistas que tiene en la enfermería como son Pablo Vázquez y Curbelo, que fueron baja ante el Huesca. El Sporting quiere regresar a puestos de privilegio ya que no está en zona de play off de ascenso desde el final de la jornada 11. En la tercera y cuarta estuvo incluso en la segunda posición de LaLiga.