El Almería tomará medidas con Álex Sola

El futbolista de la UD Almería ya ha quedado en libertad después del accidente de coche que tuvo hace unas horas. Ahora le vienen las reprimendas deportivas ya que el club indálico no está muy contento con la actitud, el comportamiento y la imagen pública que ha dado el extremo

La UD Almería no se va a quedar de brazos cruzados con el caso de Álex Sola el cual ha tenido un accidente de coche en las últimas horas por culpa de estar bajo los efectos del alcohol. El comportamiento y las acciones del futbolista no han gustado nada en el club indálico que ya estudia qué castigo aplicarle al extremo de 27 años.

La UD Almería tiene previsto abrir un expediente disciplinario a Álex Sola en aplicación de su régimen interno, aunque este incidente se habría registrado en el ámbito personal del futbolista al haberse producido durante uno de los días libres de la plantilla. Las medidas a tomar van por el pago de una multa y la posibilidad de que quede apartado de manera temporal.

De este modo, la UD Almería dejaría fuera de dinámica de equipo a un futbolista que aunque no es titular ha disputado 5 de los 8 partidos que se han disputado hasta el momento en Segunda división. El extremo aún no ha marcado ni ha asistido pero estaba entrando en los planes de Xavi García Pimienta, entrenador del club indálico.

Álex Sola fue una de las apuestas que ha hecho la UD Almería en esta temporada ya que el futbolista fue fichado sin coste procedente del Granada CF, equipo en el que jugó la pasada temporada. El extremo tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030 lo cual obliga a la UD Almería a gestionar bien este caso.

Álex Sola, positivo en un control de alcoholemia tras accidentar su coche

Álex Sola, extremo de la UD Almería, fue detenido por la Policía Local y puesto en libertad a la espera de un juicio rápido por un presunto delito contra la seguridad vial, tras empotrar su vehículo contra tres coches estacionados y superar la tasa de alcoholemia permitida.

El suceso tuvo lugar en torno a las 7:20 horas de este domingo en las inmediaciones de la Avenida de Montserrat de la capital almeriense, cerca de la rotonda de acceso a una gasolinera. El jugador, que conducía un BMW gris de gran cilindrada en dirección a la Estación Intermodal, perdió el control y acabó invadiendo el sentido contrario hasta colisionar con los vehículos aparcados, sin que se registraran heridos.

Álex Sola, que iba acompañado por otras dos personas, abandonó inicialmente el lugar del siniestro a pie, aunque fue grabado en vídeo por varios vecinos desde un bloque colindante cuando regresaba al coche para recoger un objeto.

Posteriormente, se marchó de nuevo corriendo hacia la calle Calzada de Castro, donde fue finalmente interceptado y arrestado por los agentes municipales. Tras ser trasladado a la Jefatura, el futbolista donostiarra, de 27 años y que llegó este verano como agente libre procedente del Granada, arrojó un resultado de 0,76 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Ahora el futbolista queda pendiente de juicio rápido, que es el proceso judicial al que se enfrentan todas y cada una de las personas que dan positivo por exceso de alcohol cuando están al volante.