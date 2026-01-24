El fichaje de Luis Suárez sigue dando que hablar en el Almería

El delantero colombiano, gracias a su rendimiento con el Sporting de Portugal en Liga y en Champions League, está provocando que su traspaso genere más beneficios en la entidad indálica

El fichaje de Luis Suárez fue una de las noticias que no por dejar de ser esperada, fue tomada con cierta tristeza el pasado verano en el Almería. El club indálico se desprendía de un Luis Suárez que había marcado 41 goles entre campañas con el Almería y que además en la 2024/25 fue pichichi de LaLiga Hypermotion con 27 tantos que no pudieron conseguir el ascenso a Primera de los de Rubi.

Luis Suárez salió del Almería rumbo al Sporting de Portugal tras pagar los lusos un montante de 22,1 millones de euros más otros 5,2 en variables. Precisamente en esas variables es donde siguen estando las alegría en un Almería que ve como Luis Suárez ya ha marcado 22 dianas entre Liga, Copa de Portugal y Champions League. Desde Portugal, el diario Récord desveló que el Almería ha sumado a sus arcas un montante de 1,5 millones de euros por haber cumplido diferentes variables.

El fichaje de Luis Suárez sube su precio

El citado diario luso apunta a que el Almería ya recibido 750.000 euros por las 20 titularidades de Luis Suárez e incluso esta cantidad podría ir a más ya que existen bonificaciones que podrían acumularse hasta los 80 encuentros como máximo.

Pero si el Sporting de Portugal celebró con júbilo los dos goles de Luis Suárez en Champions League ante el PSG, en las oficinas del Almería también se frotaron las manos ya que ese doble logró activar la variables de las 25 participaciones directas de gol entre dianas y asistencias. Luis Suárez ya ha sumado 22 goles y 6 asistencias.

El incremento del precio del fichaje de Luis Suárez

Si el Almería ya se ha embolsado 1,5 millones de euros en variables acordadas con el Sporting de Portugal por el fichaje de Luis Suárez, esta cantidad podría ir a más si el delantero cafetero termina la campaña en la vecina Portugal como máximo goleador. De momento la carrera por el liderato en la clasificación de goles la lidera Pavlidis, del Benfica y que suma 17 goles, los 15 de Luis Suárez y los 12 de otro viejo conocido de LaLiga, el ex del Granada y Deportivo Alavés, Samu Omorodion con el Oporto.

La Champions League también le interesa a las arcas del Almería

También se puede frotar las manos el Almería si el Sporting de Portugal sigue avanzando en la Champions League donde a falta de una jornada para la conclusión de la fase liga, los lusos son décimos con 13 puntos y dependen de un triunfo en la última jornada ante el Athletic Club en San Mamés para tener opciones de meterse entre los ocho mejores y clasificarse directamente para octavos. En caso de empate o derrota, el Sporting de Portugal de Luis Suárez tendría que jugar el play off previo de octavos de final de la Champions League.