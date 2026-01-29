Cañizares le manda un mensaje a Javi Guerra: "Ningún jugador de la plantilla actual está en disposición de decir que es titular indiscutible"

El que fuera portero del Valencia CF ha analizado el mal momento por el que atraviesa el centrocampista sobre el que ha dicho, extendiendo al resto de futbolistas del equipo de Mestalla, que ninguno de ellos está para exigir ser titular

Si hay un asunto que preocupa en el Valencia CF es el momento que atraviesa Javi Guerra el cual ha perdido todo el protagonismo en el equipo de Carlos Corberán ya que ha pasado de ser titular indiscutible a jugar los últimos minutos en los tres últimos partidos de LaLiga. Esa pérdida de importancia de Javi Guerra ha sido analizado por Santi Cañizares, ex portero del Valencia CF, que le ha mandado un mensaje al centrocampista de 22 años.

Santi Cañizares, a la hora de hablar del Valencia CF, no se muerde la lengua. No ha cambiado nada cuando ha sido preguntado por la titularidad que ha perdido Javi Guerra sobre el que ha dicho que el centrocampista no se puede quejar ni exigir ser titular. "Ningún jugador de la plantilla actual está en disposición de decir: 'oye, si no es por mí el equipo se hubiese ido al garete, debo ser titular indiscutible'. A partir de ahí, los jugadores de este Valencia CF deberían bajar dos escalones. No lo digo por Javi Guerra en particular, aunque lo incluimos, todos cuando renuevan son egoístas y se piensan que ha sido solo por ellos, porque son muy buenos, sin ver que también hubo los consentimientos del entrenador y la dirección deportiva. Se ven siempre titulares, nunca son autocríticos. Desde la autocomplacencia, siempre se buscan un buen 'abogado' y las responsabilidades son de los demás", ha razonado en Deportes COPE.

A continuación, ha señalado que este momento será beneficioso para Javi Guerra si el futbolista sabe gestionarlo. "Sumamos, en su caso, que es joven, nunca lo han criticado. Es de esos que tienen cierta bula mediática. Cuando están bien se dice, se habla de que hay detrás equipos grandes, pero cuando están regular o mal no se dice mucho. Es joven, no es leyenda y tiene calidad, así que las críticas no cae sobre él porque a ver si va a hacer dos golazos... Todo esto hace que cuando no juega tenga esa actitud de enfado, en vez de una más positiva... son experiencias que le irán formando, él mismo se dará cuenta de cuál es la forma de salir adelante".

Cañizares no es optimista con que se vaya alguno de los descartes del Valencia CF

Santi Cañizares también ha hablado sobre los descartados, argumentando que no cree que André Almeida, Santamaría o Raba se marchen del Valencia CF en estos últimos días del mercado de fichajes de invierno. "Mercado tiene, aunque no esté en su mejor momento, igual que André Almeida en Portugal... distinto son los casos de Santamaría y Raba, veo difícil que mejorasen salarialmente en otro lugar".

Por último, el ex portero del Valencia CF ha dicho que el equipo debe ir a por todas en la Copa del Rey. "Tenemos el plus de jugar estos cuartos de final en Mestalla, si fuese en San Mamés sería más pesimista. Además, el Athletic está haciendo la peor temporada de las tres últimas, cuenta con muchas bajas y tienen un partido en Champions en el que se dejarán la vida. Incluso, se halla en peor momento que el Valencia, eso sí, con mejor estructura de club, entrenador y mejor equipo. Pero, salvo el alegrón que se dieron contra la Atalanta está dando muy poco nivel esta campaña".