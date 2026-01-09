Corberán pone fin a las dudas sobre Dimitrievski

El entrenador del Valencia CF ha aclarado que tiene plena confianza en el portero de Macedonia del Norte el cual ya está plenamente recuperado de le lesión que sufrió a mediados de diciembre. Dimitrievski será el titular contra el Elche CF por la lesión de Julen Agirrezabala

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, ha aprovechado la rueda de prensa previa al partido contra el Elche CF para dejar claro que tiene plena confianza en Stole Dimitrievski a pesar de que el de Macedonia del Norte ha estado condenado al ostracismo toda la temporada porque ha sido suplente de Julen Agirrezabala. Dimitrievski se ha recuperado ya de una lesión muscular que sufrió a mitad de diciembre y apunta a ser titular tal y como ha dejado caer el técnico del equipo de Mestalla.

Dimitrievski se ha recuperado ya de la lesión muscular que sufrió a mitad de diciembre y de la que se ha terminado de reponer justo esta semana. "Bien, ha podido entrenar sin ningún tipo de problema, el dolor ha desaparecido y ha hecho una semana completa y buena de entrenamiento, por lo tanto está disponible para mañana".

El regreso de Dimitrievski supone un alivio para Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, que no puede contar con el que hasta ahora ha sido su portero titular Julen Agirrezabala que estará alrededor de dos meses de baja por una lesión en los isquiotibiales que sufrió en el partido contra el RC Celta.

Corberán explica las razones por las que Dimitrievski no ha tenido tantos minutos esta temporada en el Valencia CF

Carlos Corberán también ha explicado las razones por las que Dimitrievski, que ha estudiado salir del club en este mercado de fichajes de invierno, no ha tenido apenas minutos en el Valencia CF esta temporada. "La situación de determinadas posiciones (la de portero) en el campo es diferente a otras posiciones. Normalmente tú puedes empezar con un extremo y lo puedes cambiar, empiezas con un delantero y lo cambias, y cuanto más para atrás vas hacia el equipo, menos cambios haces que no sean por necesidad. Hay más estabilidad normalmente en la portería que en un delantero. En un delantero normalmente cambias en un partido, en el portero no vemos cambios durante un partido, salvo la semana pasada por Julen por una lesión. El portero sabe convivir con eso y eso no significa que haya un mínimo que pueda reducir la confianza en el portero, sino que hay posiciones en las que tener minutos de continuo es más factible y hay posiciones en las que tener minutos de continuo no es tan posible".

Por si había alguna duda, Carlos Corberán ha concluido su argumentación, asegurando que tiene mucha confianza en Stole Dimitrievski. "Eso no significa que no haya confianza, porque la confianza, siempre he dicho que hay que tener grandes porteros para tener bien cubierta la portería y desde el primer día de pretemporada me he mostrado satisfecho con el nivel en la portería de Valencia".