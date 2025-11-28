El hermano de Albiol recuerda el accidente que casi le cuesta la vida: "Tenía el bazo reventado, los pulmones, el hígado..."

El central valenciano sufrio un accidente de tráfico en 2004 cuando iba camino de firmar su cesión al Getafe y que le mantuvo en coma inducido y un mes ingresado en el hospital de Cuenca, donde finalmente rubricó su compromiso con el club azulón

Muchos ya no lo recordarán pero en el verano de 2004 Raúl Albiol, por entonces un joven central del Valencia de apenas 19 años, sufrió un accidente de tráfico que casi le cuesta la vida. El nefasto suceso tuvo lugar cuando iba en carrera desde Valencia hasta Getafe para firmar su cesión por el conjunto azulón a la altura de la provincia de Cuenca, concretamente en el kilómetro 86 de la A-3, en el término municipal de Motilla de Palancar (Cuenca).

Su hermano, Miguel Albiol, ha recordado ese momento en el programa 'La Banda' de À Punt, y cómo la familia vivió ese duro mes en el que Albiol estuvo ingresado en el hospital de Cuenca. "Habíamos entrenado juntos, teníamos baño y masaje, se acercó Edu Maciá y me dijo que habían tenido un accidente y que mi hermano estaba muy grave. Primero me quedé en shock y después salí disparado a Cuenca", comenzaba relantendo el hermano mayor de Albiol.

"En el coche iban mi padre, el agente y él. Fue mi padre quién salió a buscarlo a la autovía porque (Raúl) salió del coche disparado por detrás. Fue mi padre el que llamó, vino el helicóptero a por él y llegó a tiempo.", explicó.

"Tenía el bazo reventado, los pulmones, el hígado... y le trasladaron a un hospital de Cuenca. Le tuvieron que operar de urgencias, luego le operaron otra vez, estuvimos un mes que no sabíamos si iba a vivir o no, cómo iba a salir de esa ni si iba a salir... por suerte se recuperó y ahí empezó su carrera", detallaba Miguel Albiol durante el programa.

Finalmente Raúl Albiol acabaría recuperándose y firmando el contrato de cesión con el Getafe, el cual curiosamente rubricó en la habitación del hospital donde permanecía ingresado. Albiol se quitó el cinturón durante un momento para revisar entre sus pertenencias si llevaba todo lo necesario o si se le había olvidado algo, pero olvidó volvérselo a abrochar.

De casi morir en la carretera a ser campeón del mundo

El coche llegó a dar hasta seis vueltas de campana saliéndose de la autovía. Albiol llegó a estar en coma inducido y le tuvieron que extirpar el bazo. Tras recuperarse, acabó arribando a Getafe a préstamo y esa temporada llegó a disputar 18 partidos, firmando un gol. Volvería a Valencia y tras cuatro temporadas en Mestalla acabaría fichando por el Real Madrid en 2009. De ahí pasó al Nápoles para volver en 2019 a España y jugar en el Villarreal hasta 2025. Tras quedar libre, este mismo verano firmó por el Pisa italiano.

Además, Albiol tiene un palmarés envidiable en el que figuran un campeonato del mundo y dos Eurocopas con España, mientras que a nivel de clubes logró ganar una Liga, dos Europa Leagues, dos Copas del Rey, una Supercopa de España, una Copa de Italia y una Supercopa italiana.