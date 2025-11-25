Jason, ex del Valencia, apunta a Peter Lim y pide un cambio: "Cuando juegas con fuego algún año va a pasar"

El exfutbolista del Valencia, ahoras en las filas del Al-Fayha de Arabia Saudí, recuerda su paso por Mestalla y el presente y futuro del club, marcado por la inestabilidad: "Me quedó esa espinita clavada"

Jason Remeseiro tuvo un paso fugaz por el Valencia. El atacante gallego llegó a Mestalla en el verano de 2019 tras acabar contrato con el Levante pero ese mismo verano saldría a préstamo al Getafe. Tras acabar su año en el Coliseum regresó a Valencia donde ya sí se quedo como jugador de pleno derecho de la primera plantilla. Completó una temporada y media antes de salir definitivamente en enero de 2022 al Alavés.

Durante esta etapa en el Valencia, Jason llegó a disputar un total de 28 encuentros, la mayoría de ellos en la primera mitad de la temporada 20/21 para acabar siendo finalmente un habitual del banquillo. Ahora, Jason se encuentra disfrutando del fútbol en Arabia Saudí tras llegar el pasado verano al Al-Fayha, con el que ha firmado ya dos goles y tres asistencias en diez partidos. Desde la ciudad de Al Majma'ah, Jason ha recordado ahora su etapa en Valencia y la "espinita clavada" de no haber podido triunfar como futbolista che.

Espera que la situación del Valencia "cambie rápido"

Pese a todo, el gallego guarda un bonito recuerdo de su estancia en Valencia y espera que no caíga a Segunda división en esta etapa de inestabilidad. "Espero que no, porque yo, aunque no haya tenido las oportunidades allí que me hubiese gustado tener, que me quedó esa espinita clavada de poder haber disputado un poco más allí, tengo un gran afecto al club. Esperemos que no pase lo que puede pasar, evidentemente, porque sería algo fuerte, para el club, para la afición, para la ciudad... Que el Valencia descienda a Segunda División. Esperemos que cambie todo rápido", ha deseado el futbolista en una entrevista al diario As.

En cuanto a la andadura del club en los últimos años, Jason volvió a incidir en la sombra del descenso, que no es buena para la afición ni los jugadores: "Todos los años se está salvando un poco por la campana y cuando juegas con fuego algún año va a pasar. Es una pena, la verdad, porque ves que un club tan grande como es el Valencia, que esté pasando por estos años en caída libre. Año tras año está pasando lo que se está viendo, que se venden jugadores y no compran, y no te refuerzas al nivel que merece el club. Todos los años se está salvando un poco por la campana y cuando juegas con fuego algún año va a pasar".

Jason ve un futuro de nuevo en España

En lo personal, a sus 31 años Jason no esconde que le gustaría volver a España, sobre todo al club de su corazón. "En mi cabeza ronda la idea de terminar en el Deportivo de La Coruña", ha admitido el extremo, dejando su futuro en el aire: "Tengo un año más opcional aquí en Al Fayha. Pero como te digo, en el fútbol nunca sabes, mañana a lo mejor viene un equipo y te firma, o a final de año el club te dice que no cuenta contigo y te quedas libre, no sabes dónde vas a terminar después. No estoy cerrado a nada, sí que es verdad que en mi cabeza ronda la idea de terminar en el Deportivo de La Coruña, me gustaría poder volver, y si es en primera división pues mucho mejor. Esperemos que este año le salga todo bien, que Yeremay esté inspirado, y sería un sueño el poder cerrar un ciclo así".