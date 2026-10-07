Román Davis hace méritos para que el Valencia active su fichaje a bajo coste

El joven lateral derecho venezolano, que se incorporó como cedido en verano, ha aprovechado el parón para dar otro paso en su prometedora carrera y debutar como internacional absoluto con la selección 'Vinotinto'

El Valencia vivió un complicado mercado de fichajes el pasado verano, con Ron Gourlay a la cabeza. Con las restricciones financieras ya habituales impuestas por Peter Lim, fueron 9 millones de euros los que se invirtieron en las contrataciones de Arnau Martínez y el joven japonés Ryunosuke Sato. El resto, jugadores libres y cedidos. Y en enero no será muy diferente. Braulio Vázquez, nuevo director deportivo, ya sabe que no podrá derrochar para tratar de apuntalar un equipo que se encuentra en puestos de descenso en LaLiga. El presente quema y es lo que importa. Pero al mismo tiempo en Mestalla son conscientes de que el futuro pasa en gran medida por sacar el máximo jugado de la Academia, tanto a nivel deportivo como económico.

El debut de Román David ante Jordania

Así, uno de los refuerzos llegados esta temporada para la cantera che, Román Uriel Davis Moreno, está quemando etapas a una velocidad de vértigo y ha aprovechando este parón para dar un gran salto en su carrera que le coloca en el escaparate. Con solo 18 años, el lateral diestro ha debutado como internacional absoluto con Venezuela dentro del nuevo ciclo que pretende instaurar el seleccionador Osvaldo Augusto Vizcarrondo, que accedió al cargo el pasado mes de enero.

Tras presenciar desde el banquillo la pasada semana el duelo ante Corea del Sur, el joven valor valencianista disputó este pasado martes los últimos minutos en el segundo y último de los amistosos de la 'Vinotinto' en su gira asiática, ante la mundialista Jordania, que se saldó con empate cero. En concreto, saltó al terreno de juego en el 82' en sustitución de Delvin Alfonzo, que había partido como titular en un puesto en el que viene siendo un fijo en realista Jon Aramburu.

Juega en el Juvenil A sin perder de vista al Valencia Mestalla

Este estreno de Román Davis se produce apenas un mes y medio después de su llegada al Valencia, que anunció a mediados de agosto su incorporación para el Juvenil A, con el que ha disputado como dos encuentros como titular en División de Honor. Además, ha sido citado por el primer filial en Segunda RFEF, aunque no tuvo minutos.

Lateral de largo recorrido y gran fortaleza física, como lo describió el club che, ya recaló en la capital del Turia con la vitola de haber sido internacional en categorías inferiores, desde la sub 16 hasta la sub 20, y haber disputado el pasado Mundial sub 17 en Qatar, donde además vio portería.

El Valencia puede comprarlo por algo más de 250.000 euros

En su país, además, también tuvo la oportunidad de jugar en la máxima categoría con el Universidad Central de Venezuela, con el que sigue teniendo contrato en vigor, pues recaló en el Valencia como cedido hasta final de temporada, pero con una asequible opción de compra. En concreto, su pase costaría algo más de 250.000 euros. Una cantidad más que asequible para un futbolista al que se le presupone una gran proyección, y que antes de aceptar la propuesta che también realizó una prueba con el Dinamo de Kiev.

Román David tiene clara su meta: "Llega al primer equipo"

Tras haberse formado también en el Deportivo Miranda, Román Davis aterrizó admitiendo que dar este salto en su carrera ha sidoalgo "increíble". Aunque ni mucho menos se conforma y su objetivo no es otro que convencer, quedarse y alcanzar la élite. "Mi plan, mi idea, mi sueño es seguir creciendo como jugador. El Valencia es un gran club al cual siempre quise formar parte, y aquí estoy. A nivel individual, mi meta es llegar al primer equipo y consolidarnos", afirmó.