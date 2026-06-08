Guille Franco inicia una nueva aventura profesional como director deportivo

El exdelantero del Villarreal CF regresa al club que le vio nacer como futbolista, el San Lorenzo de Almagro, donde tendrá el complicado reto de devolver al equipo argentino a la élite del fútbol en su país, en esta ocasión desde los despachos

Guille Franco ha comenzado una de las etapas más importantes de su trayectoria profesional. El exdelantero del Villarreal ha sido nombrado nuevo director de fútbol de San Lorenzo de Almagro, el club donde se formó y dio sus primeros pasos antes de construir una carrera que le llevó a triunfar en México, jugar dos Mundiales y dejar su huella en algunas de las principales ligas del mundo, entre ellas la española

Su llegada forma parte de la profunda remodelación impulsada por la nueva directiva encabezada por Marcelo Culotta, vencedor de las recientes elecciones en la entidad azulgrana. Durante la campaña, la reestructuración del área deportiva fue una de las grandes promesas electorales y el nombre de Franco apareció rápidamente como el perfil ideal para liderar ese proceso.

A sus 49 años, el argentino nacionalizado mexicano regresa al lugar donde comenzó todo. Esta vez no lo hace con las botas puestas, sino desde los despachos y con la responsabilidad de devolver a San Lorenzo a la primera línea del fútbol argentino.

Un regreso cargado de historia

Pocos nombres generan tanto consenso en Boedo como el de Guillermo Franco. Formado en las categorías inferiores de San Lorenzo durante siete años, el delantero debutó en el primer equipo antes de emprender una aventura que le acabaría convirtiendo en una figura reconocida a nivel internacional.

Su explosión definitiva llegó en México, donde se convirtió en ídolo de Monterrey y terminó obteniendo la nacionalidad mexicana. Aquellas actuaciones le abrieron incluso las puertas de la selección azteca, con la que disputó los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Ahora, más de dos décadas después de abandonar el club que le vio crecer, Franco regresa para intentar liderar una nueva transformación institucional y deportiva en el club argentino de su vida. "San Lorenzo fue el club que me abrió las puertas del fútbol profesional, donde viví experiencias que marcaron mi vida y donde comenzó un camino que me llevó por distintos países, desafíos y aprendizajes. Hoy regreso a casa desde otro lugar, con más experiencia, con otra mirada y con la misma pasión de siempre", publicó el mítico exfutbolista en redes sociales.

San Lorenzo ha decidido confiar en uno de los hijos más reconocidos de su cantera. "Es un honor y una enorme responsabilidad formar parte de este nuevo proyecto para ayudar a construir el futuro del club que me vio crecer. Sé del momento que vive San Lorenzo y también sé de la fuerza de su gente, de su historia y de todo lo que representa esta institución. Trabajaremos con compromiso, honestidad, profesionalismo y una profunda vocación de servicio para estar a la altura de lo que este club merece. Gracias por la confianza. Volver a casa siempre tiene algo especial", añadió el ex del Villarreal CF.

Cuatro años en el Villarreal

Entre los capítulos más importantes de su carrera figura su etapa en el Villarreal. Guille Franco fue contratado por el 'Submarino' en el mercado invernal de 2006, reclutado precisamente por Manuel Pellegrini, quien fuera su técnico en San Lorenzo de Almagro en 2002.

Su paso por El Madrigal coincidió con uno de los periodos más competitivos del club castellonense, aunque las lesiones le impidieron mantener una regularidad absoluta durante todas las temporadas. No obstante, Guille Franco disputó un total de 103 partidos oficiales con la elástica amarilla en los que anotó 20 goles.

Durante aquellos años compartió vestuario con una de las generaciones más brillantes de la historia del Villarreal y vivió momentos de enorme relevancia tanto en LaLiga como en la Champions League.

Tras finalizar su contrato en 2009 puso rumbo a la Premier League para sumarse a las filas del West Ham United. La recta final de su carrera estuvo marcada por los problemas físicos y la falta de continuidad. Después de su experiencia en Inglaterra regresó a Argentina para jugar en Vélez Sarsfield, donde una lesión de hombro frenó gran parte de su participación. Posteriormente regresó a México para defender los colores del Pachuca, aunque apenas tuvo protagonismo, antes de cerrar su trayectoria profesional en el Chicago Fire estadounidense.

El 29 de enero de 2013 anunció oficialmente su retirada del fútbol profesional, poniendo fin a una brillante carrera que le permitió jugar en Argentina, México, España, Inglaterra y Estados Unidos.

Del césped a la gestión deportiva

Lejos de desvincularse del fútbol, Guille Franco comenzó a prepararse para una nueva vida profesional vinculada a la gestión deportiva. Durante los últimos años ha desarrollado diferentes funciones ejecutivas, especialmente en el fútbol mexicano, acumulando experiencia en planificación deportiva y construcción de proyectos. Precisamente, esa combinación entre conocimiento del club, experiencia internacional y visión estratégica es la que ha convencido a la nueva directiva de San Lorenzo.

De esta forma, el exdelantero del Villarreal afronta ahora un desafío muy distinto a los que superó sobre el césped. Su misión será mucho más compleja pues tendrá que ayudar a reconstruir a uno de los grandes históricos del fútbol argentino desde los despachos.