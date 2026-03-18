El Real Zaragoza se ilusiona con el 'efecto David Navarro'

El técnico maño aún no sabe lo que es perder con los zaragocistas en dos partidos de esta temporada y una del curso pasado con un total de tres victorias. Pinilla declaró este miércoles que el entrenador que sustituyó a Rubén Sellés les aporta una "gran tranquilidad"

Si a cualquier aficionado al Real Zaragoza le dicen hace poco más de dos semanas que después de 30 jornadas iban a tener 30 puntos, muchos no se lo habrían creído ya que los maños, antes del despido de Rubén Sellés llevaban siete jornadas sin conocer la victoria. El Real Zaragoza decidió despedir a un Rubén Sellés que dejó buen sabor de boca pero que fue incapaz de remontar el vuelo del conjunto maño. En su lugar llegó David Navarro como solución de urgencia y en principio con carácter de interinidad. Tras el primer triunfo de David Navarro ante el Cádiz, su continuidad en el Real Zaragoza fue cogiendo fuerzas y finalmente el club terminó por confirmarlo.

David Navarro es el entrenador del Real Zaragoza hasta final de temporada según confirmó días atrás el propio club. David Navarro, que ya ejerció de interino el pasado curso en un partido que terminó con victoria ante el Racing de Ferrol, ya suma dos victorias en dos partidos de esta temporada y ha logrado que la ilusión por la permanencia regrese al Ibercaja Estadio.

El Real Zaragoza es ahora mismo vigésimo con 30 puntos y este próximo fin de semana podría superar al Huesca si saca los tres puntos en su visita a Riazor donde se medirá a un Deportivo de La Coruña que no contará con Antonio Hidalgo en el banquillo por sanción. El Zaragoza podría terminar al jornada 31 a solo un punto de las posiciones lejos del descenso, algo impensable hace algunas semanas.

El efecto de David Navarro en el Real Zaragoza

El cambio de semblante que le ha dado David Navarro al Real Zaragoza lo confirman sus propios jugadores. El último en hacerlo ha sido Pinilla quien este miércoles habló de la "tranquilidad" que les da el técnico en el día a día: "Aparte de táctica y tema futbolístico, nos aporta una gran tranquilidad, nos motiva en cada entrenamiento y nos da palabras de agradecimiento por nuestro esfuerzo y al final eso se nota. Creo que se ha visto reflejado en los últimos partidos en la actitud con la que ha salido el equipo, que ha demostrado tener personalidad y nivel para luchar contra cualquier rival de la categoría".

Preguntado Pinilla sobre sí cree en la salvación del Real Zaragoza, el centrocampista que de la mano de David Navarro ha vuelto a contar con minutos, no lo dudó teniendo en cuenta que aún quedan 36 puntos por disputarse: "Estamos a cuatro puntos de la permanencia y quedan 36; claro que se puede. Si jugamos como en estas dos últimas semanas, con el gran nivel futbolístico que hay y la confianza que tenemos tras estas dos victorias, se puede sin ningún tipo de duda".

El fútbol que le pide David Navarro a Pinilla

Pinilla comentó lo que le pide David Navarro en su fútbol: "Que tenga total libertad, que pida el balón y que me acerque a zonas para estar en contacto con él porque mi juego se basa en eso, en tener el balón y sentirme cómodo con él. El míster me aporta total confianza y libertad para poder tener el balón y ser clave con esos pases y asociaciones en última línea. Esto te permite hacer cosas que de otra manera igual no te atreverías. Él te insiste en que vuelvas a intentarlo y eso es muy importante. También que ayude defensivamente y se nota en estos partidos que he ayudado al equipo a sumar seis puntos".

Además, Pinilla, que solo tiene 19 años, expresó su deseo de seguir en el Real Zaragoza más allá de 2030, cuando cumple su contrato: "Para mí es una ilusión. Yo entré en alevines, éste es mi décimo año y yo quiero estar toda la vida en el Real Zaragoza. Para mi es un sueño cumplido".