Mario Mola: "No descarto estrenarme en Sevilla en un maratón"

El tricampeón del mundo de triatlón ha corrido esta mañana el 5K previo al Zurich Maratón de Sevilla

Campeones del Maratón de Nueva York, campeones del mundo, varios olímpicos, hasta 180 atletas de elite... el Zurich Maratón de Sevilla 2022 acumula más estrellas que nunca, pero hay una que destaca y eso que no va a participar en la 'prueba grande'. Uno de los deportistas más laureados del deporte español en toda su historia, Mario Mola, competía en ese aperitivo que ha sido hoy el 5K celebrado en el entorno del Parque de María Luisa.

Campeón mundial tres veces consecutivas (2016, 2017 y 2018), subcampeón mundial otras tantas, bronce en 2013, con tres Juegos Olímpicos a sus espaldas... Mola es un mito del triatlón español. Sin embargo, sus inicios fueron en el atletismo y ahora, en la etapa final de su carrera, está volviendo a experimentar con él y a disfrutar de lo que no ha podido a lo largo de los últimos años, cuando un exigente calendario internacional casi no le dejaba tiempo para nada.

Hace tres meses ya compitió en el Cross de Itálica y algún dia se plantea como objetivo correr un Maratón. "A pesar de haber estado centrado en el triatlón, tuve inicios en el atletismo y no quiero colgar las zapatillas sin haber debutado en un maratón. Es una carrera que siempre, por nombre y por la entereza que tiene, me resulta atractiva. Me gustaría poder preparar una carrera de 42 kilómetros", indicaba a ESTADIO Mario Mola, que quiere ir paso a paso y, antes, probar en una Media. "Todavía no tengo prevista la carrera, pero correr un Medio Maratón es el proceso natural. He competido en un muchos 10K, pero no en una Media y ése es el objetivo entre medias antes de poder dar el paso a ese maratón", admitía.

Su primer contacto, aunque de forma indirecta, le ha llegado esta mañana. Junto a los dos maratonianos más conocidos de la historia de nuestro país, Abel Antón y Martín Fiz, ha recibido un obsequio del Maratón de Sevilla antes de tomar la salida en el 5K. Tal vez un reclamo de lo que en un futuro podría ser su debut en esa distancia en la capital hispalense.

"El Maratón de Sevilla se ha ganado a pulso ser considerado como uno de los mejores de nuestro país y a nivel europeo. Además, el hecho de estar apoyado por mi marca de equipamiento deportivo y de carrera, que es Asics, le añade un extra de interés. No le cierro la puerta en centralizar este debut en Sevilla", indicaba Mola. Precisamente, Asics se estrena este año como nuevo patrocinador técnico de este maratón.

Alicientes tiene, y no sólo por su marca, sino por lo bien que ha oído hablar de este Maratón. "Pese a no estar en el mundo del atletismo, sé que Sevilla está entre los maratones de primer nivel. Tiene un circuito muy rápido, lo que no es muy fácil de encontrar en circuitos de grandes ciudades", añadía.

Independientemente de eso y pese a hacer estos pinitos para disfrutar y relajarse, Mola está centrado en el triatlón, donde sigue siendo uno de los más grandes del mundo. Aunque esta temporada vaya a ser algo atípica... "En un año de Juegos el objetivo principal está más que claro, pero este año es de transición entre Juegos y clasificación y es el momento de encontrar carreras que me motiven por el motivo que sea. Tenemos pruebas de campeonato del mundo cada año; además, hay Juegos Europeos que siempre son un carrera especial. Voy a tratar también de disputar alguna prueba en España, que hacía muchos años que no tengo ocasión de hacerlo, y así poder llevar el año de la mejor manera posible", indicaba.

Por último, quiso dar un consejo a todos los que están empezando y quieren seguir sus pasos: "Yo siempre recomiendo que se pongan en manos de un profesional y que éste guie el camino. Y, sobre todo, a los más jovenes que no traten de quemar etapas más deprisa de lo necesario y quieran correr más de la cuenta, porque hay tiempo para todo y lo importante es difrutar de cada etapa y de cada momento; y aprovecharlas para seguir mejorando y aprendiendo. Que el tiempo coloca a cada uno en su sitio".