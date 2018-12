La Copa, en botas de la 'unidad B'

Entiendo que Machín no quiera hablar de 'equipo A', los mejores, los que tienen al Sevilla como segundo clasificado, y de 'unidad B', los futbolistas que no terminan de ofrecer un nivel acorde a la fuerte exigencia del Sevilla. Es el entrenador, tiene que manejar un grupo completo y, aunque dentro del vestuario todos saben quiénes son los insustituibles y quiénes no, es obligación del técnico tratarlos a todos de la forma más equitativa posible para sacar lo mejor de cada uno de ellos cuando tengan la oportunidad de jugar.



Ahora,que precede al descanso navideño, llega la eliminatoria de Copa, un rival de la Segunda división B al que no fue capaz de ganar el Sevilla en el partido de ida con la 'unidad B' y al que debe superar en la vuelta en Nervión con buena parte de los futbolistas (entre ellos) que no fueron capaces de pasar del empate a cero ante el conjunto extremeño.

Así debe ser aun a riesgo de protagonizar una de sonora debacle copera, moneda común cada año en el torneo del ko. Si los no habituales no dan para eliminar al Villanovense, ya tendrá Caparrós un nuevo argumento que sumar -unido a la mala imagen y a las derrotas sufridas a domicilio en la Europa League- para atender a la necesidad de fichar en invierno. Machín está sacando petróleo a su plantel, pero seguir acumulando minutos en las piernas de Banega, Sarabia, el 'Mudo' Vázquez o Ben Yedder puede ser una trampa mortal cuando visita Mestalla este fin de semana y afronta una 'final' el próximo jueves ante el Krasnodar.