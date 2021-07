El calendario completo de la delegación de España en los Juegos Olímpicos de Tokio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha despedido este viernes a los integrantes del equipo español que va a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio con un deseo de éxito y elogiando el ejemplo de superación y resistencia que cree que han demostrado durante la pandemia de coronavirus.

Los jardines del Palacio de la Moncloa han sido el escenario de la recepción a medio centenar de los 321 deportistas que viajan a Tokio, un acto en el que han estado presentes el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, y el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, quien ha calificado al jefe del Ejecutivo de "el gran líder" de España.

A la cita en tierras japonesas, pospuesta a este verano por culpa de la pandemia que impidió su celebración en 2020, España acude con confianza de cosechar un buen número de medallas y asaltar incluso el récord histórico, las 22 preseas de los inolvidables Barcelona'92.

Éste es el calendario completo de las selecciones españolas en los JJ.OO. de Tokio 2020:



- 22 JULIO

9:30 FÚTBOL (M) EGP vs ESP

- 24 JULIO

5:15 HOCKEY (M) ARG vs ESP

9:15 BALONMANO (M) ALE vs ESP

11:20 WATERPOLO (F) RSA vs ESP

- 25 JULIO

3:00 HOCKEY (F) AUS vs ESP

11:20 WATERPOLO (M) SRB vs ESP

12:30 BALONMANO (F) ESP vs SUE

12:30 FUTBOL (M) AUS vs ESP

13:45 HOCKEY (M) ESP vs NZL

- 26 JULIO

3:00 BALONCESTO (F) KOR vs ESP

9:15 BALONMANO (M) ESP vs NOR

12:00 HOCKEY (F) ARG vs ESP

12:50 WATERPOLO (F) ESP vs CAN

14:00 BALONCESTO (M) JPN vs ESP

- 27 JULIO

3:00 HOCKEY (M) IND vs ESP

4:30 WATERPOLO (M) MNE vs ESP

14:30 BALONMANO (F) FRA vs ESP

- 28 JULIO

4:45 HOCKEY (F) NZL vs ESP

12:30 BALONMANO (M) BRA vs ESP

12:50 WATERPOLO (F) NED vs ESP

13:00 FUTBOL (M) ESP vs ARG

13:45 HOCKEY (M) JPN vs ESP

- 29 JULIO

4:00 BALONMANO (F) ESP vs BRA

4:30 WATERPOLO (M) ESP vs KAZ

10:20 BALONCESTO (F) ESP vs SRB

11:30 HOCKEY (F) ESP vs CHN

14:00 BALONCESTO (M) ESP vs ARG

- 30 JULIO

3:00 HOCKEY (M) AUS vs ESP

7:15 BALONMANO (M) FRA vs ESP

12:50 WATERPOLO (F) ESP vs AUS

- 31 JULIO

3:00 HOCKEY (F) JPN vs ESP

4:30 WATERPOLO (M) AUS vs ESP

12:30 BALONMANO (F) HUN vs ESP

- 1 AGOSTO

3:00 BALONCESTO (F) CAN vs ESP

7:15 BALONMANO (M) ESP vs ARG

10:20 BALONCESTO (M) ESP vs SLO

- 2 AGOSTO

7:15 BALONMANO (F) ESP vs RUS

8:30 WATERPOLO (M) ESP vs CRO