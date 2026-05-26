Alex Palou pierde la mayor fortuna de la historia repartida en las 500 Millas de Indianápolis

El sueco Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing) se coronó en el final más apretado de la historia de la carrera, al cruzar la icónica línea de ladrillos con 18 milésimas de ventaja sobre el estadounidense David Malukas. El español no pudo revalidar su corona pese a su 'pole' y se tuvo que conformar con la séptima plaza

Álex Palou hizo historia el año pasado en las 500 Millas de Indianápolis al convertirse en el primer español capaz de ganar dicho certamen, entregándole al automovilismo español la Triple Corona. Y antes de la carrera disputada este pasado domingo, el vigente campeón de la IndyCar, también presentó su candidatura al sellar una espectacular pole.

"La pole cambia bastante. Al final piensas que cuando estás en primera posición es un poco más fácil la salida, demuestra que tenemos un coche que es muy, muy rápido y que tenemos todo lo necesario para ganar, así que con ganas. No quiere decir que porque ganamos el año pasado y salimos de la pole, que tenemos muchas más opciones, sino que tenemos todas las herramientas, pero con ganas de salir y ver si podemos sacarlo adelante", manifestó en la previa de la carrera.

Finalmente, fue el sueco Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing) quien se coronó en el final más apretado de la historia de la carrera, al cruzar la icónica línea de ladrillos con 18 milésimas de ventaja sobre el estadounidense David Malukas (Team Penske). El mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren) acabó en la tercera plaza y Álex Palou tuvo que conformarse con la séptima posición.

El cheque récord por ganar las 500 Millas de Indianápolis

Fue un final de infarto el que se vivió el domingo Indianápolis tras una carrera que tuvo hasta nueve banderas amarillas y dos rojas, en la que Rosenqvist puso las manos en las primeras 500 millas de su carrera.

Y lo que ha sido de infarto también es el cheque que se ha llevado el propio piloto sueco. Un total de 4,34 millones de dólares (unos 3,7 millones de euros) se embolsará según ha informado la organización de la carrera, siendo este el mayor premio en metálico que se ha otorgado en dicha competición.

Y seguramente parte de las lágrimas de David Malukas, quien perdió la carrera por 18 milésimas, se debieron precisamente a que sabía el gran botín que estaba en juego.

El piloto sueco ha superado con semejante fortuna el récord de Josef Newgarden, quien en 2024 había ganado 4,3 millones de dólares (unos 3,6 millones de euros) tras revalidar título en Indy.

Cabe recordar que el español Álex Palou recibió un cheque de 3,8 millones de dólares (unos 3,26 millones de euros) por su victoria de 2025. En este 2026 la bolsa de premios de las 500 Millas aumentó más de un 50 % respecto al curso pasado, hasta rozar los 31 millones de dólares (unos 26,63 millones de euros).

Rosenqvist ni se lo creía

Al término del certamen, el piloto sueco no tenía palabras para describir lo vivido: "No sé qué decir, gran coche, es un lujo conducir este coche. Creo que tuvimos el mejor coche hoy, en cada situación estuvimos bajo control. Funcionó de la mejor manera".

"No me lo creo", añadió el sueco, que tuvo una hija hace solo unos pocos días y que se convirtió en el tercer piloto de su país en coronarse en Indianápolis tras Kenny Brack (1999) y Marcus Ericsson (2022). Él si que puede decir que su niña ha venido con un pan bajo el brazo. O más bien con dos o tres panaderías completas.