Álvaro Bautista mantiene su cruzada contra Superbikes: Una ley “injusta e injustificable”

La regla del peso mínimo en el mundial de Superbikes supuso un duro golpe para las opciones de Álvaro Bautista, sin embargo, el de Talavera de la Reina sigue buscando acabar con esta disputa

El mundial de Superbikes estuvo dominado a inicios de la década por Álvaro Bautista, consiguiendo un reconocimiento a su carrera tras estar muchos años en MotoGP. Su unión con la Ducati Panigale del Aruba.it parecía estar llamada a dominar durante años el campeonato de las motos de serie. Sin embargo, la realidad tenía otros planes para el de Talavera de la Reina. Y es que la organización implantó un mínimo de peso que fue un golpe demasiado duro para un piloto liviano como él, que hacía de la facilidad de movimiento que le daba esa característica su gran sello de identidad.

Esa regla limó sus opciones de pelear en 2024 y 2025 y al final ha terminado dejando de lado la Ducati oficial para acabar en una satélite, la del Barni. Además de la “injusticia de la norma” que perjudica a los pilotos más pequeños físicamente. Y es que un piloto que pesa menos de 80 kilos debe añadir lastre a su moto: 0,5 kilo por cada 1 kilo que le falte para alcanzar ese peso, con un máximo de 10 kilos de lastre y en el caso del piloto español, se ha visto obligado a añadir alrededor de 7 kilos.

Bautista tiene claro que esta norma es “injusta e injustificable” y por eso mismo está luchando contra ella, “para que el deporte sea más justo” y que todos los pilotos “puedan competir con las mismas armas e en igualdad de condiciones”. Sus esfuerzos para acabar con ella son totales, buscando el acuerdo con el resto de pilotos y con una recogida de firmas muy fructífera. Sin embargo, al realidad es que no es nada fácil, porque una decisión tan importante se toma a través de las fábricas y la asociación de constructores.

Una apuesta por la seguridad

Por otro lado está la seguridad. Cada vez es mayor en todas las categorías del motociclismo la lucha porque sea un deporte más seguro, sin embargo conn medidas como esta del peso mínimo en las máquinas de Superbikes se está dando un paso atrás en opinión de Bautista. Y es que hace que la moto sea menos segura, porque “una moto más pesada tiene más riesgo de caídas y necesita más espacio para frenar”. Por eso mismo el Talavera impera a que al estar los pilotos de acuerdo, deberían escucharlos, ya que son "los que se juegan la vida y los que saben lo que pasa dentro de la pista".