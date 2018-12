Domenicali no cierra las puertas a un posible regreso de Alonso a Ferrari

El que fuera director ejecutivo de Ferrari Stefano Domenicali ha concedido una entrevista al diario alemán Bild en la que ha insinuado la posibilidad de que Fernando Alonso vuelva en un futuro a la Fórmula1 al volante de un Ferrari.

La actual escasez de títulos por parte de la 'Scuderia', plantea un posible cambio de rumbo en los próximos años y dentro de ellos puede aparecer una segunda etapa del piloto asturiano a lo mandos de la mítica escudería. Además, también valoró la actitud y profesionalidad de Alonso los años que trabajaron juntos: "Sería una gran historia, pero es algo que no debe ser forzado porque podría no salir bien. Pero si en el futuro toma esa decisión, ¿por qué no? De todas formas, depende de si Fernando vuelve y de las personas que tienen que decidirlo. Dejo esa decisión a ellos, y hay que tener en cuenta que no sólo depende de Ferrari: también depende de Fernando. Tenemos que recordar los buenos momentos que Alonso y Ferrari vivieron juntos y estoy seguro de que así es como Fernando guarda esta época en su corazón y en su mente". "Cuando trabajamos con este tipo de personalidades, con tanto talento... no se puede decir si es difícil o no. Tenemos que tener en cuenta que es una gran personalidad y un personaje público. Lo único que puedo decir es que Alonso era muy fuerte, estaba muy motivado y quería conseguir muchas cosas. Más allá de eso, si te soy sincero, decir que es controvertido es totalmente incorrecto", concluyó.

Recordar que Fernando Alonso hace escasas semanas disputó su última carrera en la F1 después de 17 temporadas subido a un monoplaza. Dos campeonatos mundiales (2005 y 2006), tres subcampeonatos (2010, 2012 y 2013), 97 podios, 32 victorias y 22 poles en 312 grandes premios repartidos en cuatro escuderías (Minardi, Renault, Ferrari y McLaren) son sus espectaculares datos. Veremos si en un futuro decide volver y ampliar la leyenda.