Sainz: "A ver si McLaren puede hacer un buen coche"

El piloto de Fórmula Uno Carlos Sainz jr (McLaren) organizó un evento de fin de año en el kárting que lleva su nombre en Las Rozas y aseguró que, respecto a 2019, confía en que McLaren puede "hacer un buen coche" y pueda hacer "disfrutar a la afición el año que viene".



"A los nuevos años no les suelo pedir mucho. Confío mucho en el trabajo y en una buena preparación. Si tu trabajas y te preparas bien no tienes que pedirle mucho al 2019 mas allá de la salud, bienestar familiar y que te puedas centrar en competir", dijo a EFE en la rueda de prensa con la que comenzó el evento.



El piloto madrileño transmitió sus primeras impresiones con McLaren: "Energia y positivismo dentro del equipo. En la fábrica no me encontré con caras largas, si no con todo lo contrario, y eso me sorprendió. Me encontré a gente motivada, con orgullo, pensando en que somos McLaren y que hay que remontarlo. Me ha gustado encontrarme esa garra y esas ganas de sobreponerse". "Este año ha sido un año muy difícil para ellos, quizá creían que había más potencial. Desde principio de año no esperaban que el coche naciese así y conforme avanzaba el año el coche no respondía bien a las actualizaciones. El trabajo ha estado enfocado al análisis de lo que estaba pasando, no porque el equipo no haya querido evolucionar", continuó.



Además, Carlos Sainz, que sustituirá a Fernando Alonso en McLaren, no descarta que el bicampeón del mundo pruebe el coche de 2019 en los test. "A mí no me importaría que él probase el coche. Es el piloto que más lleva en el equipo y quizá sería bueno tener a una tercera persona con la experiencia de Fernando Alonso para que probase el coche y por eso se está valorando". El madrileño aseguró no sentir presión extra al ser el único español en la parrilla: "No noto ninguna diferencia, cuando te pones el casco no estás pensando en que eres el único español. Para ganar algún día en F1, que es lo que quiero, pasa por hacerlo bien en McLaren y que ellos también lo hagan". "Yo confío en que ese paso se de por parte de Renault que nos permita a los dos equipos no sufrir tanto en circuitos con largas rectas; sería una muy buena noticia", declaró sobre el desarrollo de la unidad de potencia del McLaren. "Los neumáticos van a ser muy parecidos, para mí es muy igual; y lo dejo ahí. En cuanto a los adelantamientos yo quiero ser positivo y pensar que la nueva normativa va a ayudar a que veamos más adelantamientos; es un buena oportunidad para aprender", dijo sobre la nueva normativa.