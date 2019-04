Carlos Sainz: "No estoy contento del todo con el coche"

El español Carlos Sainz (McLaren), pese a haber logrado el sexto mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de China, aseguró este viernes en Shanghái que todavía no está plenamente contento con el comportamiento de su monoplaza.

"Me he sentido bien, en los libres 1 hemos tenido problemillas que hemos tenido que mejorar a lo largo del día. Hemos dado un buen paso adelante en los libres 2, pero todavía no estoy contento del todo con algunas cosas del coche", declaró el piloto madrileño a los medios de comunicación.

Tras una pobre actuación en los primeros libres, en la sesión vespertino Sainz logró marcar un tiempo de 1'34.141, ocho décimas de segundo más que el más rápido del día, el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes). "Hay que encontrar un mejor compromiso entre la 'quali' (la calificación) y la carrera, que aquí parece que el coche se comporta muy diferente, y seguir mejorando", puntualizó Sainz. Los entrenamientos libres se completarán el sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical, la tercera de las 21 que integran el Mundial, y la número mil de esta competición.

Se correrá con neumáticos de compuesto blando, que en opinión del piloto en esta temporada "aguantan, más que el año pasado" y que probablemente serán decisivos. "Va a ser una carrera entre una y dos paradas con estrategias diferentes y ojalá eso haga la carrera divertida", declaró Sainz, de 24 años, que disputa su quinta temporada en Fórmula Uno (dos y media en Toro Rosso y una en Renault) con su nueva escudería, McLaren, que tantos problemas le dio a su compatriota Fernando Alonso en los últimos cuatro años.

El madrileño no ha logrado acabar ninguna de las dos primeras pruebas del mundial. En Baréin se tocó con Verstappen en la cuarta vuelta, tuvo que entrar a boxes, acabó en el fondo del pelotón y acabó retirándose. Y en Australia, la primera prueba del mundial, la carrera se acabó inesperadamente en la vuelta 11, cuando iba decimocuarto, después de que su monoplaza comenzara a echar humo por una rotura de motor.