Tatiana Calderón: ?Me encantaría hacer otro año en Fórmula 2?

Madrid, 25 nov (EFE).- La piloto colombiana Tatiana Calderón (Colombia, Bogotá, 1993) no ha tenido una temporada fácil en su debut en Fórmula 2 (BWT Arden) debido a la renuncia del que iba a ser su ingeniero en los test de pretemporada. Ahora busca una nueva oportunidad y asegura, en una entrevista con EFE antes de viajar a Abu Dabi a la última carrera, que ha ?aprendido mucho? y que le ?encantaría hacer otro año? en la categoría.



De no darse, la primera mujer en competir en F2, ya tiene en mente otras opciones entre las que destaca las carreras de resistencia, ya que las 24 Horas de LeMans es algo que ?tienes que hacer, por lo menos, una vez en la vida?, e incluso participar en la Fórmula E.



Pregunta: ¿Qué valoración hace de la temporada?



Respuesta: Ha sido bastante dura, en cuanto a resultados y emocionalmente. También ha sido de mucho aprendizaje, sabía que la primera temporada en Fórmula 2 siempre es difícil porque son muchas cosas nuevas y además no había probado con el equipo hasta los test de invierno y creo que yo esperaba mejores resultados. Pero no ha sido fácil entenderse con el equipo porque justo antes de los test renunció el que iba a ser mi ingeniero para toda la temporada y pusieron a alguien que no tenía experiencia en F2 con los neumáticos Pirelli; ha sido difícil entender porqué no estoy tan cómoda con el coche.



P: Parece entonces que se le puso todo en contra desde el principio, ¿cómo asumió todos estos problemas?



R: Fue difícil porque además tenía que compaginar el trabajo con mi ingeniero como jefe de ingenieros en F2 y F3 y al principio pudo dedicar más tiempo, pero luego no y se notó en los resultados. Son neumáticos muy difíciles de entender y me volví un poco loca cambiando la configuración de arriba abajo buscando sentirme más cómoda. El no encontrar las respuestas para poder ir más rápido me ha hecho estar un poco frustrada esta temporada, pero espero que con el calor de Abu Dabi trabajen más nuestros neumáticos y conseguir un buen resultado.



P: ¿Con qué se queda de lo que ha aprendido en esta primera temporada tan difícil en F2?



R: A veces ha sido difícil mantener la motivación y la cabeza arriba, tanto mía como del equipo, cuando los resultados no están; eso ha sido lo más duro de esta temporada y el intentar disfrutar a pesar de esto.



P: Quizá la gran noticia llegó con el test que pudo realizar en Paul Ricard (Francia) con un coche de Fórmula 1.



R: Cada vez que hablo de ese test te sonrío más. Es muy especial cuando tienes la oportunidad de manejar un F1 y este año en Paul Ricard, un circuito tan diferente a México o Fiorano donde había probado antes. Explorar el coche en otras circunstancias y tener la oportunidad de trabajar con ingenieros de F1 me ayudó muchísimo para entender el impacto que tienen cinco grados de temperatura en un coche. Fue un momento muy especial y estoy muy agradecida al equipo Alfa Romeo Racing por la oportunidad.



P: Habla del impacto que tienen cinco grados en unos neumáticos y quizá es eso lo que se le achaca a la Fórmula 1 ahora, porque la hace más compleja. ¿Cómo valora las nuevas normas para 2021?



R: Creo que toca esperar para ver si realmente esta nueva normativa va a dar los resultados que ellos esperan. Creo que es lo que necesita la F1, que sea más igualada y también limitar el presupuesto porque te da miedo cuando se habla de las cifras; ojalá tengamos eso.



P: Volviendo a la Fórmula 2, ha hablado de la dificultad de este año que todavía fue a más con el fallecimiento de su compañero de equipo, Antoine Hubert, en Spa-Francorchamps (Bélgica). ¿Cómo se afronta algo así?



R: Han sido meses difíciles porque te replanteas muchas cosas y te haces muchas preguntas. Igual me enseñó muchas cosas estar al lado de un campeón de Fórmula 3 y siempre lo llevaré conmigo y lo admiraré. Por eso también fue una temporada muy dura y hay que seguir adelante porque es lo que él habría querido.



P: ¿Qué pase algo así le hace tener miedo cuando se sube al coche o pensar ?qué hago aquí?



R: Creo que lo piensas cuando estás fuera del coche. Siempre has sabido que el riesgo es muy alto, pero cuando pasa algo así piensas que nunca vivirías algo así. Lo que si te enseña es que tienes que tener un poco más de respeto por la gente con la que compites porque te estás jugando más que una carrera. En ese sentido sí que ha cambiado un poco más mi visión de poder correr, pero no hacer estupideces como a veces hacen otros pilotos. Y si algo también me enseñó es que tengo que hacer lo que más me gusta y esto es estar encima de un coche.



P: Dejando atrás este fatal accidente y volviendo a lo que más le gusta, que es pilotar, ¿qué planes tiene para la próxima temporada?



R: Están un poco en el aire. Obviamente me encantaría hacer otro año en Fórmula 2 porque es un campeonato complejo en el que necesitas más de un año para poder demostrar lo que puedes hacer; creo que he aprendido mucho y me gustaría tener esa oportunidad, pero también es uno de los campeonatos más caros que hay. Estamos intentando juntar todo el presupuesto, pero abriendo otras puertas por si no lo logramos. Mi objetivo sigue siendo llegar a la F1 y creo que hay varias maneras de llegar ahí y no solo por la F2. Ojalá que en las próximas tres o cuatro semanas tengamos un panorama más claro y podamos celebrarlo en navidades y Año Nuevo.



P: Habla de otras categorías, ¿tiene alguna en mente?



R: Las carreras de duración son muy interesantes. Las 24 Horas de LeMans es una de las carreras que uno tiene que hacer, por lo menos, una vez en la vida, o las 24 Horas de Daytona? por esa onda. Tengo también un ojo puesto en Fórmula E a ver si sale también una oportunidad.



P: Otra categoría que ya descartó el año pasado son las W Series -categoría exclusivamente femenina- donde estuvo de ?coach? en Almería hace unas semanas. ¿Ha cambiado su visión respecto a este campeonato?



R: Mi mentalidad siempre ha sido que podamos competir al máximo nivel sin importar el género. Salió esta oportunidad de probar con ellos y conocer el campeonato y a las pilotos y fue una bonita experiencia. Nunca estaré en contra de alguien que quiera promover el automovilismo en las mujeres y ojalá salgan niñas de ahí que estén mejor preparadas para correr contra los hombres, que es donde realmente te vas a medir.



No me he planteado correr ahí, creo que ya he pasado la etapa de correr en Fórmula 3, pero les deseo la mejor de las suertes y si puedo contribuir de alguna forma lo haré encantada.



P: Antes de afrontar los planes para la nueva temporada llega Abu Dabi este fin de semana, un circuito que ya conoce. ¿Qué objetivo se pone para acabar el año con buen sabor de boca?



R: Lo principal es disfrutar porque no sé si será mi última carrera en F2. Poder olvidarme de lo que pasó en la temporada e ir a un circuito que me gusta mucho, con carrera nocturna, e intentar poner un fin de semana limpio. No sé dónde estaremos, pero espero estar más cerca de los puntos.



Óscar Maya Belchí