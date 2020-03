Sainz, sobre el coronavirus: "Psicosis no hay, la precaución es buena para todos"

El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz (McLaren) aseguró, a una semana de arrancar la temporada en el Gran Premio de Australia, que "psicosis no hay" sobre la epidemia del coronavirus Covid-19 y que las medidas de precaución son buenas "no solo para el piloto, sino también para los aficionados".



"No, psicosis no hay, por lo menos por mi parte no. Estoy seguro de que habrá alguna medida en las primeras carreras. No es bueno solo para el piloto, también para los aficionados, tener más precaución, pero creo que aquí los que mandan son las autoridades, que serán los que tomen la decisión final de si se podrá formar parte de una carrera o no. Yo tengo el avión a Australia el sábado, y lo voy a coger con una sonrisa y unas ganas tremendas", afirmó Sainz en un acto en Madrid antes de iniciar la temporada.



El piloto madrileño comenzará su sexta temporada en la Fórmula Uno tras alcanzar el año pasado su primer podio, en el Gran Premio de Brasil, tras una sanción al británico Lewis Hamilton (Mercedes) que le llevó del cuarto puesto al tercero y le hizo celebrarlo en solitario, sin los otros dos pilotos.



"Vamos a intentar este año subirnos a un podio más, a ver si me toca de una forma más normal, pero las imágenes me ilusionan mucho", consideró Sainz, al ver imágenes de la celebración del año pasado en el podio del circuito brasileño de Interlagos.



El piloto madrileño consideró ese podio "un premio a un año tan constante", en el que acabó sexto en el Mundial, aunque dijo que "hasta que no gane una carrera o un Mundial" no se va a "conformar". "Voy a seguir trabajando y esperar a que las cosas sigan mejorando", añadió.



Después de los primeros tests de pretemporada en el Circuito de Montmeló (Barcelona), en los que sus tiempos fueron "muy parecidos" a los de competidores en la zona media como Renault o Racing Point, Sainz admitió que a día de hoy no sabe cuál es la distancia real con sus competidores, con lo que se centra en "ver un progreso" en su distancia con los tres dominadores: Mercedes, Ferrari y Red Bull.



"Yo me voy a fijar mucho en el tiempo por vuelta, más que en el resultado, el resultado va a depender mucho de si Racing Point está o no a medio segundo de Mercedes, por ejemplo", explicó Sainz sobre el arranque de temporada, dejando entrever que la mejora de los monoplazas rosas que pilotan el mexicano Sergio 'Checo' Pérez y el canadiense Lance Stroll, muy parecidos al Mercedes del año pasado, pueden afectar a sus resultados en las primeras carreras.



Sainz vaticinó que el orden de los monoplazas en esta temporada "no va a ver muy diferente" al del año pasado. "Creo que va a haber tres equipos punteros con ventaja sobre el resto", admitió el madrileño, que aseguró que nota el McLaren "mejor que el año pasado", y eso le da "optimismo", pero "de nada sirve eso si los demás van mucho mejor".



En cualquier caso, el piloto madrileño admitió que conseguir una victoria en 2020 será "muy complicado".



"Lo voy a intentar, pero todos los que seguimos la Fórmula Uno sabemos lo complicado que es eso ahora mismo. Exigírmelo es una palabra muy fuerte, sí que lo quiero y lo voy a intentar todo lo que pueda en conseguir una victoria a medio plazo", explicó Sainz, que consideró que el año pasado dio "un paso grande adelante" y esta temporada debe "seguir progresando".



Para el piloto español, el cambio de reglamentos de 2021 será "una oportunidad" para "cerrar la brecha" con equipos como Mercedes, Ferrari y Red Bull. "Es un año importante para dar ese paso, que sea el año definitivo no lo sé, no sé si va a ser el año que cierre los huecos o no", admitió.



El piloto volverá a organizar su grada en el Gran Premio de España, que pasará de 3.400 a 4.300 personas y estará frente a la curva 12. "En 2016 recuerdo que la grada estaba ahí, cuando me puse tercero en la salida saliendo octavo, pasé por esa zona y los de la grada estaban como locos", recordó.



Sainz, en un acto organizado por su patrocinador, la marca cervecera Estrella Galicia 0,0, agradeció el apoyo a la compañía durante tantos años, y recibió ánimos a través de un vídeo de los campeones de motociclismo Marc y Álex Márquez, también apoyados por la marca.



"Tiene mérito saber escoger desde tan pronto, Estrella Galicia vio hace ocho años que estos chavales iban a ser el futuro del motociclismo y el automovilismo... Ni el Real Madrid tiene esos ojeadores", bromeó el piloto madrileño.