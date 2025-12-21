Franco Colapinto, un Alpine poco competitivo y una temporada de aprendizajes

El argentino cerró la temporada 2025 entre luces y sombras, pero el director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, aporta claridad mientras rompe una lanza a favor del piloto

Franco Colapinto tuvo un debut destacable en agosto de 2024 en el GP de Italia, cuando estaba en Williams. En Azerbaiyán fue cuando consiguió sus primeros puntos en la categoría, haciendo su primera aparición estelar en Q3. La buena impresión que dio en sus primeros pasos en la categoría dio a Alpine F1 las suficientes razones para trazar un acuerdo de compra, tomando la decisión al no tener un asiento garantizado en la escudería británica debido a la llegada de Carlos Sainz.

En esta temporada, fue tras el GP de Miami cuando pasó a ser una de las caras visibles del equipo tras reemplazar a Jack Doohan, continuando el próximo año como titular de la escudería francesa. Eso sí, Franco Colapinto necesitó algo de adaptación al Alpine A525 mientras que Pierre Gasly disfrutaba de una buena racha en los GP de España, Gran Bretaña y Bélgica.

Como la expectativa de 2026 ha afectado a Colapinto

La decisión técnica de Alpine de centrar todos sus esfuerzos en el cambio de reglamento para la temporada que comienza en marzo, hizo que el coche de Colapinto estuviese hecho 'a medias'. Es decir, se detuvo muy temprano el desarrollo para pensar a futuro, una de las razones por las que el argentino ha acabado su primera temporada completa en la categoría reina sin haber sumado ni un punto.

En unas declaraciones recogidas por Motorsport, Steve Nielsen, director general de Alpine F1, no ha querido culpabilizar a los pilotos: ''Creo que la realidad brutal es que nuestro coche no fue lo suficientemente rápido para sumar puntos''.

El coche, el verdadero problema de Alpine

''Creo que los dos pilotos que tenemos ahora son mejores que el coche y, en las pocas ocasiones en las que el coche ha sido lo bastante bueno para pelear en esa zona, tuvimos una en Brasil, donde Pierre clasificó razonablemente bien y corrió razonablemente bien, y luego otra en Las Vegas, donde creo que estuvimos bien'', comentaba Nielsen, asumiendo su parte de culpa y reconociendo que el monoplaza no está en este momento a la altura.

''Creo que cuando el coche es bueno, los pilotos son perfectamente capaces de ofrecer lo que el coche puede dar, ambos pilotos. Necesitamos hacer un coche mucho mejor en 2026 y entonces veremos si los pilotos son capaces de acompañarlo'', recalcaba, dejando claro que ya apuntan hacia el futuro y no miran atrás.

''Seguimos los desarrollos de los demás lo mejor que podemos, vemos qué piezas nuevas traen y tenemos un seguimiento, y estamos más o menos en el fondo porque hicimos el cambio pronto y los demás siguen trayendo actualizaciones, así que somos plenamente conscientes sobre por qué estamos donde estamos. Es doloroso, pero con suerte es por el bien mayor y el año que viene veremos si hemos tomado la decisión correcta'', reflexionaba para terminar Steve Nielsen.