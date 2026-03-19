La elite internacional se concentra en la Basque Country Cup 2026

La cita vasca se ha convertido en los últimos años en uno de los referentes a nivel mundial de la motonáutica

Las motos de agua toman las costas de EuskadiReal Federación Española de Motonáutica

Algunos de los mejores pilotos internacionales de la motonáutica regresan a Euskadi en una nueva edición de la Basque Country Cup, que entre el 20 y 22 de marzo de 2026 vuelve a situar a País Vasco en el centro del calendario internacional de este deporte.

La Basque Country Cup–International Offshore 2026, que tiene como base y epicentro la localidad costera guipuzcoana de Getaria, hace partícipe a toda la costa vasca, con localidades como Hondarribia, Mutriku, Ea, Mendexa o la misma San Sebastián (Donostia).

La competición se divide en seis etapas distribuidas en tres jornadas, con una media de 75 km por etapa sin paradas; y las plazas para la edición 2026 se agotaron pocos días después de abrirse debido a la alta demanda. Eso muestra la fama adquirida en los últimos años, en los que se ha consolidado -con sólo cuatro ediciones- como una de las competiciones más exigentes de la temporada, una cita marcada en rojo por la elite internacional de motonáutica.

Esta edición 2026 de la Basque Country Cup reúne a la élite mundial, con pilotos confirmados de países como Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal, además de la selección vasca (Euskal Selekzioa).

Aparte del nivel que viene teniendo, también muestra una sensibilidad especial. De hecho, el evento cuenta con la Green Sport Flag, una distinción que certifica su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad.

"La resistencia y la fuerza de las olas son los factores principales de esta modalidad donde, en pleno mes de marzo, los pilotos se verán desafiados por condiciones meteorológicas extremas, que exigirán lo último en condición física y habilidad", indican desde la organización. Esta corre a cargo de la Federación Vasca de Motonáutica y cuenta con el respaldo de EKFB, Euskal Selekzioa y el Gobierno Vasco.

Qué categorías compiten en la Basque Country Cup 2026

Esta prueba internacional de resistencia se rige por la normativa oficial del reglamento técnico UIM y en ella se compite de manera individual o en parejas en las categorías GP1, GP2, GP3 F1 Atmosférica y GP3 F2 Atmosférica (cilindrada máxima 2600 cc).

François Medori (GP1), Lander Cortazar (GP2), Alexander Barret (Run GP3 F1 Atm) e Ian Traba (Run GP3 F2 Atm) son los vigentes campeones de una cita en la que el piloto murciano patrocinado por ESTADIO Deportivo, Miguel López, alcanzó el podio en esta última categoría en la pasada edición de las Basque Country Cup.

Etapas de la Basque Country Cup 2026

La Basque Country Cup 2026 volverá a combinar resistencia, estrategia y capacidad de adaptación a un estado del mar cambiante, habitual en la costa cantábrica, y que añade dificultades a los pilotos.

Estas son las seis etapas de las que consta esta edición:

Primera jornada (20/3/2026)

Etapa 1: Getaria - Hondarribia - Getaria (75 km)

Etapa 2: Endurance Getaria (65 km)

Segunda jornada (21/3/2026)

Etapa 3: Getaria - Donostia - Mendexa - Mutriku (70 km)

Etapa 4: Mutriku - Mendexa - Donostia - Getaria (70 km)

Tercera jornada (22/3/2026)

Etapa 5: Getaria - Ea - Getaria (75 km)

Etapa 6: Endurance Getaria (65 km)