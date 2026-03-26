El declive de Marc Márquez, sobre la mesa

Hay debate con el piloto de Ducati tras las dos primeras carreras del Mundial y expectación sobre lo que puede hacer en Austin, aunque nadie se fía de que Márquez haya dicho su última palabra

Las dos victorias de Marco Bezzecchi en las dos carreras largas del Mundial han hecho saltar la voz de alarma en Ducati, pero también han hecho que se abra un debate en torno a Marc Márquez en el que el piloto español no sale muy bien parado.

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En los últimos días y pese a su triunfo al sprint en Brasil, se ha hablado de declive, de falta de motivación tras haber cumplido ganando el Mundial, de que su físico ya no es el que era tras su última operación... Y hay expectación por ver qué hace Marc Márquez ahora que se corre en un circuito que ha dominado históricamente, como es el de Austin (Estados Unidos), donde este fin de semana se va celebrar el Gran Premio de Las Américas.

"Márquez es Márquez. En Tailandia tuvo mala suerte, pero en Brasil ganó la carrera Sprint y ahora vienen Austin, que es literalmente su casa, y Jerez, además del aplazamiento de Qatar, que nunca ha sido su circuito favorito. Por eso, yo nunca subestimaría a Márquez", asegura en MOW el piloto italiano de WorldSBK Danilo Petrucci, quien se mostró entusiasmado con lo que está haciendo Bezzecchi en estas primeras carreras.

Otro de los que no se fía de lo que puede hacer es un Dani Pedrosa, quien reconocía en DAZN, que Marc Márquez lo está pasando mal. "Se veía a Marc algo incómodo encima de la moto, con algunos pequeños trallazos en muchas zonas de la pista. Sobre todo, cuando pasaba algunos baches, intentando forzar en alguna curva. Lo hemos visto y vemos como rápidamente la moto le dice que no. Entonces, él tiene una habilidad especial para gestionar ese límite. (...) No tenía todo lo que normalmente Marc tiene para dar y no sé si ha sido un tema sólo físico o ha sido sólo un tema de puesta a punto de la moto o la combinación de ambas. Pero sin duda ha estado sufriendo", admitía el catalán.

La falta de 'hambre' de Marc Márquez

Más claro era el padre de Jorge Lorenzo, Chicho, quien en Motogepeando, quien apunta a la lesión en el hombro, pero también al hecho de que Marc Márquez alcanzara su objetivo el pasado año y eso le haya hecho bajar el listón mentalmente. "Yo creo que Marc tiene bastante con solucionar ese hombro, conseguir esa fuerza que en estos momentos no tiene y que esa Duati funcione mejor de lo que está funcionando. No puedes estar primero, solucionar tus problemas y luego meterle presión a los otros. El año pasado arrasó. ¿Qué ha cambiado del año pasado a este? Que Aprilia ha dado un paso adelante brutal. Y que Márquez no tiene el hombro en su sitio y él tiene un año más", indicaba el balear.

Chicho Lorenzo no quiere hablar de "declive", pero sí de "bajón" de Marc Márquez. "Ha conseguido algo que era un objetivo. No es lo mismo cuando tienes un objetivo que es volver a demostrar, volver a estar ahí, volver a saborear las mieles del triunfo, la dopamina de la victoria... Cuando ya lo has conseguido, bajas automáticamente la guardia y en este deporte es bajar la guardia y te empiezan a caer las ‘hostias'", añadía.

Marc Márquez está esperando su momento

En lo que sí coinciden todos es en lo que ya dejó caer Marc Márquez cuando el pasado domingo dio por buenos los resultados obtenidos en Brasil, que está en un momento en el que se siente inferior y tiene como objetivo sacar el mayor número de puntos posibles para cuando llegue la parte de la temporada que le favorece estar en disposición de pelear por el título.

"En mi opinión, se está gestionando tanto a nivel físico como mental. Y sobre todo, no quiere cometer errores. Quiere ser constante. Él apunta al campeonato, mira el panorama en su totalidad, no se fija en el día a día y es consciente de que un físico como el suyo ya no puede permitirse demasiados riesgos. Tiene otro enfoque, pero desde luego eso no significa estar en crisis ni haber bajado los brazos", avisa Danilo Petrucci.

Su percepción coincide con la de un Dani Pedrosa que lo conoce muy bien por haber sido rival y compañero de equipo. "Estamos viendo a un Marc que ha entendido que no está en el mejor momento, ya sea él físicamente, la moto o los dos. Y que está jugando un poco más la carta de, ‘bueno, no es el mejor momento, voy a coger los máximos puntos que pueda, hasta que remontemos esta situación y esté para ganar’", avisaba el ahora comentarista de DAZN, que tiene esperanzas de ver al Marc Márquez de siempre a partir de que se produzca el salto a Europa.