F1 GP de Austria 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV el Gran Premio de Fórmula 1 en el Red Bull Ring

Ferrari y Lewis Hamilton llegan con la moral por las nubes a una nueva cita europea donde Mercedes deberá espabilar. Los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz acuden sin muchas esperanzas

La Fórmula 1 regresa este fin de semana con una nueva cita europea. El Red Bull Ring de Spielberg acogerá desde el viernes al domingo el Gran Premio de Austria, una parada del calendario que servirá, a buen seguro, para ver si Ferrari es capaz de cuestionar el liderazgo mostrado hasta ahora por Mercedes.

Después de lo ocurrido en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, donde Lewis Hamilton se coronó, son muchos los que ven al piloto británico como uno de los candidatos al título este año. No obstante, de momento, el joven Kimi Antonelli sigue manteniendo una renta importante de puntos en la cabeza de la tabla.

Mientras tanto, los que tienen pocas opciones de escalar son los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz. El asturiano sumó en tierras españolas su cuarto abandono de la temporada y en Aston Martin no hay síntomas claros de mejoría. El madrileño, por su parte, terminó muy molesto con su resultado en Montmeló y levantó rumores de que podría terminar saliendo de Williams a final del presente curso, ya que acaba contrato.

¿Cómo es el Red Bull Ring?

El Red Bull Ring, propiedad de Red Bull desde 2008, ha acogido 12 GP de Austria y 2 GP de Estiria los años de la pandemia como Plan B de la F1, aunque bien se puede decir que ese trazado en otros lados llamado Spielberg se referiría también al que se usó entre 1997 y 2003, cuando se conocía como A1 Ring. Pero es que incluso antes del A1 Ring, entre 1970 y 1987 el circuito se llamaba Österreichring, y también estaba allí, aunque con una configuración diferente.

Es un trazado de carga aerodinámica media, con una longitud de 4.318 km, dos rectas largas y solo 10 curvas, con tres zonas de DRS. De las 10 curvas del circuito Red Bull Ring, siete son a derechas y tres a izquierdas. Varias están bautizadas con nombres de pilotos legendarios y otras de patrocinadores, como Niki Lauda (curva 1, que antes se llamaba Castrol), y AMS AG (curva 3), Rauch (curva 4), Rindt (curva 9), y Cashback World (curva 10).

Horarios del GP de Austria de F1 2026:

- Entrenamientos libres 1: Viernes 26 de junio a las 13:30h

- Entrenamientos libres 2: Viernes 27 de junio a las 17:00h

- Entrenamientos libres 3: Sábado 28 de junio a las 12:30h

- Clasificación: Sábado 29 de junio a las 16:00h

- Carrera (78 vueltas): Domingo 30 de junio a las 15:00h

¿Dónde ver el GP de Austria de F1 2026?

El Gran Premio de Austria de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Austria 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.