Así queda el Mundial de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026: Hamilton y Russell recortan distancias con Antonelli

Kimi Antonelli se ha quedado sin sumar en Barcelona y Charles Leclerc ha sufrido su segundo abandono consecutivo. Los españoles, una vez más, se quedaron sin puntuar

Lewis Hamilton ha vuelto en Barcelona a coronarse y ya es el piloto que más veces lo ha hecho en Montmeló (hasta en siete ocasiones). El piloto de Ferrari ganó este domingo el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, para sumar, a sus 41 años, su triunfo número 106 en la F1.

Pero esta victoria siempre será especial para el británico por ser la primera desde que pilota para Ferrari. Segundo acabó Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren) terminó tercero inesperadamente.

Y es que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, abandonó, a falta de cuatro vueltas para la meta, una carrera que el español Carlos Sainz (Williams) concluyó duodécimo y en la que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) se tuvo que retirar, por un problema de batería, a falta de quince vueltas para completar las 66 previstas.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó octavo, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) cruzó decimocuarto la meta -en la que el campeón serbio de tenis Novak Djokovic dio el banderazo de llegada-, logrando su mejor resultado de la temporada.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) acabó cuarto, un puesto por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren), una carrera tras la cual Antonelli sigue liderando el Mundial con 156 puntos, pero ahora con 41 de ventaja sobre Sir Lewis, que volvió a ganar, dos años después de que lo hiciese por última vez, en Spa-Francorchamps, al anotarse el Gran Premio de Bélgica.

El otro Red Bull, el del francés Isack Hadjar, acabó sexto, una posición por delante de su compatriota Pierre Gasly, el compañero de Colapinto. En una prueba -la primera del año que no gana Mercedes- en la que también entraron en los puntos los dos Racing Bulls: el neozelandés Liam Lawson fue noveno, un puesto por delante del debutante sueco-británico Arvid Lindblad.

El próximo Gran Premio, el de Austria, se disputará dentro de dos fines de semana en el Red Bull Ring de Spielberg (Estiria).

Así queda el Mundial de Pilotos F1 tras el Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026

1. A. Antonelli (Mercedes) 1562. L. Hamilton (Ferrari) 1153. G. Russell (Mercedes) 106

4. C. Leclerc (Ferrari) 75

5. L. Norris (McLaren) 73

6. O. Piastri (McLaren) 68

7. M. Verstappen (Red Bull) 55

8. P. Gasly (Alpine) 41

9. I. Hadjar (Red Bull) 3410. L. Lawson (Racing Bulls) 26

11. F. Colapinto (Alpine) 19

12. O. Bearman (Haas F1) 18

13. A. Lindblad (Racing Bulls) 12

14. C. Sainz (Williams) 6

15. A. Albon (Williams) 5

16. E. Ocon (Haas F1) 3

17. G. Bortoleto (Audi) 2

18. F. Alonso (Aston Martin) 1

19. S. Pérez (Cadillac) -

20. N. Hulkenberg (Audi) -

21. V. Bottas (Cadillac) -

22. L. Stroll (Aston Martin) -

Clasificación campeonato Mundial de Constructores de F1

1. Mercedes 244

2. Ferrari 165

3. McLaren 116

4. Red Bull 69

5. Alpine 50

6. Racing Bulls 35

7. Haas F1 21

8. Williams 11

9. Audi 2.

10. Aston Martin 1

11. Cadillac -