Mercedes da la cara por Kimi Antonelli tras el acoso recibido

Los ataques que recibió el joven piloto tras el certamen de Qatar y a través de las redes sociales ya han encontrado la respuesta del equipo germano

Es la manera más fácil y casi gratuita de acosar hoy día, a través de las rede sociales. Todo es juzgado a través de un celular o una pantalla. Y los protagonistas de todos los deportes lo sufren casi a diario, por eso es muy necesaria la figura de un psicólogo en cada equipo de trabajo.

En el Mundial de Fórmula 1, el último en sufrir una fuerte oleada de ataques online ha sido el joven Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes y tras el final protagonizado en el GP de Qatar de F1 de 2025, en el que perdió una posición sobre el líder del campeonato Lando Norris en la penúltima vuelta debido a un error, fue objeto de todo tipo de comentarios negativos que, tres días más tarde, han provocado que Mercedes salga a defender públicamente a su pupilo.

Concretamente, ha comenzado publicando un mensaje en las redes sociales enlazando a una página en la que la escudería recuerda los principios básicos de comunicación con su comunidad de fans, al tiempo que señala soluciones para denunciar mensajes problemáticos en todas las plataformas en las que tiene cuenta oficial. Y este post contiene el siguiente mensaje: "A medida que nos acercamos al final de la temporada, mantener un entorno respetuoso y seguro es una prioridad. Necesitamos vuestra ayuda para garantizar que nuestros canales sean lugares seguros y acogedores. Gracias a todos los aficionados que comparten nuestra creencia para que eso sea así".

Luego, han publicado un vídeo informativo del Gran Premio de Qatar en el que Simone Resta, Director Técnico Adjunto del equipo, habla tras la carrera del Circuito Internacional de Losail: "Kimi estaba conduciendo muy bien. Kimi estaba conduciendo al límite. Su stint era más largo que el de Norris. Y también estaba tratando de llegar a Sainz, que iba delante de él. Había entrado en la zona de DRS y por lo tanto estaba muy cerca de Sainz. [...] Perdió mucha carga aerodinámica por el aire sucio. Así que intentaba atacar, pero también defenderse. Estaba al límite. Hubo un parón y perdió lo suficiente [el control del coche] para que Norris le adelantara".

Y, por último, cuestionado por este ciberataque a su piloto de 19 años, no ha dudado en responder de manera tajante: "Para mí, pero también para nosotros, para todo el equipo, es bastante decepcionante. Y nos tomamos muy en serio el acoso online. Con el equipo de comunicación, estamos trabajando mucho en las herramientas y la plataforma para crear un espacio seguro donde los aficionados puedan interactuar con el equipo. Además de eso, fue genial ver una declaración de Red Bull el lunes, aclarando su posición. Realmente lo apreciamos".