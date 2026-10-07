GWM llega a Sevilla con Grupo Conquero

Esta nueva marca aterriza en la capital de Andalucía para poder ofrecer a todos los sevillanos una nueva oportunidad de poder conocer las ventajas de su gama de vehículos

Grupo Conquero amplía su oferta de automoción en Sevilla con la incorporación de GWM, fabricante internacional que presta servicio a más de 16 millones de usuarios en todo el mundo. La marca ya opera en la capital hispalense a través de HEBEI AUTO, situado en avenida Fernández Murube, 14, en el polígono Carretera Amarilla, junto a la SE-30. De esta forma, la compañía refuerza su presencia en Sevilla con un espacio desde el que acercar al público una gama que busca responder a las nuevas demandas dentro del sector de la automoción.

GWM destaca por su apuesta por la investigación, el desarrollo tecnológico y una movilidad adaptada a distintas necesidades. Su propuesta combina diseño, conectividad, asistentes de conducción y tecnologías de gasolina, híbridas y eléctricas, ofreciendo diferentes posibilidades para aquellos conductores que buscan adaptar su vehículo tanto a sus desplazamientos cotidianos como a otro tipo de necesidades.

El ORA 5 encabeza esta llegada, con una oferta de motorizaciones que permite al cliente elegir según sus hábitos de conducción. Su incorporación supone el primer paso dentro de una gama que continuará creciendo durante los próximos meses con vehículos dirigidos a diferentes perfiles y usos. Antes de finalizar 2026 está prevista la incorporación del GWM H7, un SUV de diseño robusto y orientación aventurera, y del JOLION MAX, una propuesta versátil dirigida a la movilidad urbana y familiar, así como el Tank 300, un todo terreno 4x4 que estará disponible en el último mes del año 2026. De esta manera, la oferta irá incorporando alternativas con planteamientos diferentes dentro de un mismo catálogo. Para 2027 se espera una ampliación de la gama con un Pick Up y un Monovolumen premium, continuando así con el crecimiento de la oferta disponible.

Los vehículos cuentan con una garantía comercial de siete años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Este respaldo se suma a una propuesta con la que la marca pretende hacerse un hueco entre los conductores que buscan nuevas opciones dentro del mercado actual. Con esta incorporación, Grupo Conquero acerca a Sevilla nuevas alternativas de movilidad respaldadas por su experiencia y atención al cliente, ampliando al mismo tiempo el abanico de posibilidades disponible para quienes estén valorando la adquisición de un nuevo vehículo.