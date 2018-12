Albert Cabestany anuncia su retirada tras 22 años en la elite

Barcelona, 13 dic (EFE).- El piloto Albert Cabestany (Tarragona, 1980), que ha acumulado títulos mundiales desde su estreno en la élite en 2002, entre ellos un título individual indoor en 2002 y 25 títulos mundiales con las selecciones españolas, ha anunciado hoy su retirada definitiva por cuestiones económicas.



"Me voy satisfecho, sabiendo que he luchado por una plaza en el podio hasta la última carrera. El motivo de mi adiós no es otro que no haber encontrado un presupuesto que me haya permitido afrontar con garantías la temporada, ese ha sido el detonante", asegura Cabestany mediante un comunicado.



Cabestany, junto con Marc Colomer, Adam Raga y Toni Bou son los únicos españoles que han conseguido títulos mundiales en indoor. El tarraconense empezó en el equipo Beta y posteriormente militó en Gas Gas y en Sherco. En su despedida, el piloto tarraconense anunció que continuará ligado al mundo del trial, aunque no ha desvelado en qué faceta.



Su extenso palmarés incluye la disputa de 309 Grandes Premios y entre otras victorias el campeonato del mundo de trial Indoor 2002, nueve victorias y 84 pódiums en el Mundial Outdoor, 18 victorias y 72 podios en el Mundial Indoor, 8 veces Subcampeón del Mundo de Trial Indoor, 15 veces Campeón del Mundo por Naciones Outdoor, 10 veces Campeón del Mundo por Naciones Indoor, tres veces Campeón de España Indoor y campeón de España Outdoor 2002.