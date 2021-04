El Márquez más sincero reconoce su error y recuerda que "cuerpo sólo hay uno"

Redacción Deportes, 15 abr (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) regresa este fin de semana a la competición con la disputa del Gran Premio de Portugal de MotoGP en Portimao y, desde ahí, ha reconocido con sinceridad que cometió un error y que ahora sabe que "cuerpo sólo tenemos uno".



"Lo que he aprendido de esta lesión es muy sencillo, tenemos muchas carreras por delante en nuestra actividad profesional y un único cuerpo y a veces necesitas descansar. Cometí un error y lo reconozco, así que lo mejor es que ningún piloto cometa ese mismo error ya que cuerpo sólo tenemos uno", reconoció Marc Márquez.



"La verdad es que es fantástico estar de vuelta; han sido nueve meses difíciles, pero mañana llega el momento mas importante de mi rehabilitación y estoy nervioso, con mariposas en el estómago, pero sé que después del FP1 desaparecerán y será el momento de disfrutar de la moto", afirmó el seis veces campeón del mundo de MotoGP.



"Sé que no seré el mismo Marc desde el principio, hay una rehabilitación por en medio, con una parte física y otra mental, que es la que me tiene que permitir ir avanzando poco a poco", enumera Márquez al respecto de sus primeros pasos en el regreso a la actividad deportiva.



El piloto de Repsol Honda reconoció haber tenido dudas en algunos momentos "de si volvería a montar o de si tendría un brazo normal". "Pero siempre mantuve el optimismo, tanto yo como mi entorno, y el principal objetivo siempre ha sido volver a montar en la moto cuanto antes", añadió.



"El principal objetivo es estar preparado y sentirme bien sobre la moto, esa es la razón por la cual estoy aquí, pero es cierto que el interrogante es saber cómo reaccionará mi cuerpo y mi brazo durante todo el fin de semana, cómo me sentiré sobre la moto, porque no lo sé", continúa Márquez, quien resaltó que sólo decidió regresar a la competición cuando la decisión de los médicos fue unánime.



"No tengo ningún objetivo para el fin de semana. Sólo quiero pilotar y después ya me pondré presión. Por ahora voy a pilotar y sé que encontraré una categoría difícil, en la que ya no hay motos satélite, todas son con especificaciones de fábrica, así que será difícil y con los mejores pilotos del mundo, mientras que yo vengo de una lesión y no sé cuanto tiempo me tomará", reconoce el piloto del equipo Repsol Honda.



Márquez explicó que no le gustaría que fuese un fin de semana con lluvia pues le preocupa "que pudiera llover". "No me gustaría volver a MotoGP después de tanto tiempo bajo la lluvia, pero si estoy aquí es porque puedo pilotar en cualquier condición", dijo.



En el aspecto técnico Marc Márquez fue igual de sincero al asegurar que "obviamente Honda no está en la mejor situación". "He hablado con los ingenieros japoneses para saber donde está el problema y encontrar un compromiso para todos los pilotos, pero Honda tiene buenos pilotos como Pol Espargaró o Nakagami y mi hermano, que es el campeón del mundo de Moto2, hay pilotos pero tienen dificultades en los mismos puntos que cuando dejé la moto", señaló.



"Seguimos teniendo el problema de la falta de confianza con el neumático delantero, de buscar los límites, pero también es cierto que las motos del año pasado a este son casi las mismas. Sólo ha habido algunas actualizaciones; esta mañana ya he tenido una reunión con todos los ingenieros para tener las cosas mucho más claras sobre las actualizaciones que se han realizado y por eso voy a comenzar los entrenamientos directamente con la configuración de moto de Stefan Bradl, no con la mía que es del año pasado", continúa.



En cualquier caso Marc Márquez aseguró sin dudar que se siente "listo para pilotar" pero que le gustaría "sentirse diferente". "En los últimos nueve meses he pilotado una moto tres veces y en el último mes no he pilotado, así que es cierto que será difícil y tengo muchas incógnitas relativas a la reacción de mi cuerpo o de mi brazo, pero es un paso que pensamos que es el momento correcto para dar el salto en mi rehabilitación", comentó.