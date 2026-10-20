Casey Stoner, rival histórico de Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa en MotoGP: "Fue un día muy difícil"

El piloto australiano recordó su triunfo más importante, en su país natal y tras retirarse de la carrera Jorge Lorenzo por un dedo lesionado. "Sólo necesitaba terminar entre los cuatro primeros para asegurar el campeonato"

Los amantes al motociclismo seguro que recordarán a un piloto legendario como el australiano Casey Stoner. A lomos de la Honda RC 212 V logró ser campeón del mundo de MotoGP en 2011 y fue al finalizar la temporada 2012 cuando anunció su retirada. Esa Honda, ya evolucionada y mejorada, fue la que tomó en su desembarco en MotoGP, el piloto Marc Márquez para hacer historia con la marca nipona.

Pero Casey Stoner fue uno de los protagonistas de las épocas más doradas del motociclismo con batallas para el recuerdo con Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa. Casey Stoner es además el rey del próximo circuito al que llegará MotoGP: Phillip Island. El trazado norteamericano vio ganar a Casey Stoner en un total de seis ocasiones, el mismo número de veces que Valentino Rossi.

La continuidad de Phillip Island, objetivo de Casey Stoner

En ese circuito de Phillip Island donde tantas veces se enfrentó Stoner a Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, espera el australiano que se sigan disputando más batallas del mismo nivel y por ello apostó por pelear para que el trazado estadounidense siga entre los elegidos: "Trabajaré para que vuelva", comentó recientemente. Casey Stoner, hablando ya sobre los recuerdos que tiene del Mundial de MotoGP, reconoció que más allá del puñado de triunfos que tuvo en Phillip Island, tiene un especial buen recuerdo de aquel que le dio el Mundial de MotoGP (el segundo de su carrera) en su país, Australia. "Ganar un campeonato el día de mi cumpleaños y en mi gran premio de casa… además de ser mi quinta victoria consecutiva allí y mi segundo título mundial, todo esto sucedió en un solo día en mi circuito local. Creo que no hay nadie más en la historia a quien le haya sucedido todo eso en un solo día", recordó en un video publicado por la web de MotoGP. Esa victoria sucedió un 16 de octubre de 2011, es decir, hace más de 15 años.

La baja de Jorge Lorenzo que le puso en bandeja el título a Casey Stoner

Casey Stoner recordó cómo una caída en el 'warm up' de su máximo rival por el título, Jorge Lorenzo, y su posterior baja de la carrera, posibilitó que el campeonato se le pusiese claramente a su favor: "Fue un día muy difícil. Desafortunadamente, Jorge se cayó durante el calentamiento matutino y se lesionó un dedo. Entonces decidió no correr".

Stoner reconoció que esa ausencia de Jorge Lorenzo le cambió por completo la mentalidad, haciéndolo más conservador cuando en un principio tenía que salir a ganar la carrera que se disputaba en Australia: "Eso cambió por completo mi mentalidad: pasé de pensar en ganar la carrera a pensar que sólo necesitaba terminar entre los cuatro primeros para asegurar el campeonato con anticipación". Todo iba sobre ruedas hasta que apareció esa lluvia que casi mandó al suelo a Stoner tal y como el propio protagonista reconoció: "Las condiciones eran en seco, así que tenía confianza. Sabíamos que íbamos a ganar, pero cuando llevábamos tres cuartas partes de la carrera empezó a llover y casi me caigo. Mucha gente se cayó en ese momento".

Casey Stoner reconoció que durante la carrera pensó mucho en cuánto podía arriesgar. El australiano ganó por delante de Simoncelli, Dovizioso y el español Dani Pedrosa. "No quería arriesgar demasiado porque teníamos que ganar el campeonato. Al mismo tiempo, quería ganar la carrera. Así que estaba lidiando con una lucha interna: ¿Cuánto podía forzar? ¿Cuánto riesgo podía correr? Fue difícil encontrar el equilibrio y llevar la moto hasta la meta", confesaba Stoner.

El peso de pilotar una moto que parecía insuperable

Por último, Stoner reconoció que recibía muchas críticas por el hecho de pilotar una moto (Ducati) que parecía ganar sola, sin la intervención del piloto: "Tuve que soportar muchas críticas durante mucho tiempo. Debido al potente motor de la Ducati, todos pensaban que, simplemente, tenía la mejor moto del momento. La gente no creía en mi talento; pensaban que sólo tenía éxito gracias a Ducati".

Concluyó además que dejó Ducati en 2010, después de ganar su primer título de MotoGP en 2007 con la marca italiana, para demostrar que en Honda también podía ganar tal y como ocurrió en 2011: "Entonces, me cambié a Honda, que no habían tenido éxito durante mucho tiempo. Luego ganamos el campeonato y logramos lo mismo que con Ducati. Eso me llenó de orgullo. No gano carreras ni campeonatos sólo para mí; ganamos y perdemos como equipo. Lograr todo eso ese día, ganar el campeonato tan pronto, fue muy emocionante para nosotros".