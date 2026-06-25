Aprilia carga contra Jorge Martín tras fichar a Bagnaia: "Prefiero trabajar con caballos de pura raza antes que con burros"

El director ejecutivo de Aprilia Racing, Massimo Rivola, no se ha cortado ni un pelo a la hora de justificar el fichaje de Bagnaia y calificar la salida del piloto madrileño

La próxima temporada se va a vivir un auténtico España-Italia en cada certamen del Mundial de MotoGP. Ducati ha conseguido configurar una dupla española con Marc Márquez y Pedro Acosta y Aprilia ha firmado a Pecco Bagnia para que complemente su alineación junto a su compatriota Marco Bezzecchi.

Eso sí, los de Noale se han visto obligados a hacer este movimiento ante el deseo de abandonar de Jorge Martín. El madrileño ya lo intentó el pasado curso cuando vio incluso su carrera peligrar ante una caída que le dejó más de diez costillas rotas y un neumotórax. Pero el propio Mundial de MotoGP le dio la espalda con la cláusula que presentó como escapatoria ante tan desgraciado comienzo con Aprilia.

Ahora y pese a que las cosas le van mucho mejor vestido de negro, es segundo y a sólo ocho puntos de su compañero Bezzecchi, líder del Mundial, 'Martinator' lo ha seguido teniendo claro. De ahí a que se comprometiera con Yamaha para la próxima campaña, un fichaje que se hará oficial en cuestión de horas una vez desbloqueado el 'Pacto de la Concordia' entre los distintos equipos y los organizadores del campeonato.

Y para ir calentando el ambiente de 'partido', Rivola, director ejecutivo de Aprilia, ha analizado sus movimientos en la parrilla para el año que viene.

La decisión de Jorge Martín ha sentado mal en Aprilia

En Aprilia pensaron que lo de Jorge Martín había sido un simple berrinche de un piloto que venía de ser campeón y que pasó casi a tener que aprender a pilotar de tantas veces como se cayó en su estreno con la moto negra. Pero no lo ha sido.

Sin embargo, una vez confirmada su marcha a Yamaha y tras anunciar la llega de Pecco Bagnaia, Massimo Rivola se ha despachado a gusto contra el piloto español.

En unas declaraciones realizada a los compañeros de Motorsport.com, ha valorado sendos movimientos: "Sin duda, contar con un multicampeón del mundo es una oportunidad; el hecho de que nos haya elegido es sin duda un estímulo, y que entrene todos los días con Marco es también una señal de la confianza que tiene en nosotros, al ver lo que ha hecho Marco".

"Por lo que creo que, en su cabeza, puede pensar que, 'si han conseguido llevar a Marco tan alto, también podrán llevarme a mí'. Es bonito que haya este mensaje. Además, tener a dos italianos, poder lucir nuestra bandera a lo grande al manillar de la moto negra, es un gran estímulo", prosiguió el dirigente antes de soltar la bomba.

"Ya veremos cómo se llevan dos gallos en el gallinero; yo prefiero trabajar con estrellas, con caballos de pura sangre en lugar de con burros; dicho esto, hemos tenido, sinceramente, caballos de pura sangre. Porque la experiencia con Martín nos ha mostrado, sinceramente, a un piloto de una explosividad espectacular, quizá hasta tal punto que no supo gestionar el entusiasmo de llegar a nosotros como campeón del mundo", remarcó Rivola.

Por último, Massimo ha resaltado la capacidad que tienen en Aprilia de regenerar a los pilotos: "Fíjate en el ejemplo de Maverick Viñales: fue espectacular, un piloto que se había desquiciado por completo en el equipo en el que estaba (Yamaha) y acabó ganando, arrasando en una carrera magnífica en Austin, que sigue siendo una de las mejores cosas que se han visto en los últimos años. El propio Bezzecchi ha experimentado un crecimiento espectacular".

Y en este sentido también le dejó otro recado a Jorge Martín: "Llegó a Aprilia como campeón del mundo, pero después de pasar por una temporada dura, se le ha vuelto a ver recuperar esa confianza sin renegar de lo que podría ser un impulso instintivo suyo, que tenía absolutamente un significado, una justificación, dada la conexión que su mente podía establecer entre nosotros, nuestra moto y ese dolor que estaba pasando".