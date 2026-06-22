Los pilotos de MotoGP se dividen en dos bandos tras la sanción a Bezzecchi

La doble agresión que protagonizó el italiano tras su caída en la sprint ha sido el tema de conversación prioritario en el paddock del Gran Premio de la República Checa. Y la mayoría de los pilotos se han mojado a la hora de valorar el castigo que recibió el de Aprilia

El Mundial de MotoGP ha vivido un hecho sin precedentes en el Gran Premio de la República Checa con la doble agresión que protagonizó Marco Bezzecchi, piloto de Aprilia, tras caerse en la sprint del pasado sábado.

Concretamente, el piloto italiano notó que uno de los comisarios de pista que estaba levantando su Aprilia de la grava aceleró la moto, un hecho que podría haber roto el motor de la misma. El mismo comisario reconoció que lo hizo, pero "sin querer", pero el de Rimini perdió los papeles y le abofeteó hasta en dos ocasiones.

Y si la imagen fue insólita también lo fue la sanción que recibió el actual líder del Mundial: no correr el domingo.

Y tras completarse el certamen checo, la mayoría de los pilotos se han pronunciado sobre ambas cosas. Opiniones de todos los colores y dos bandos claramente diferenciados, entre los que ven justa la sanción y los que consideran que fue desproporcionada.

Los que ven injusta la sanción a Marco Bezzecchi

Marc Márquez

"Es algo que puede pasar. Somos jóvenes y estamos aprendiendo delante de millones de personas. Ahí, con tanta adrenalina y la frustración del accidente... Bezzecchi ha aprendido de su error y ya está. La mayoría de nosotros estamos entre los 20 años y los 30 y tenemos mucho que aprender", dijo el de Cervera.

Pecco Bagnaia

"No quiero entrar en la sanción a Bezzecchi. Le conozco muy bien, sé perfectamente cuánto puede estar nervioso un piloto cuando se cae, en una situación como la de ayer. No justifica la agresión, pero no dejarle hacer la carrera es un poco fuerte", manifestó el piloto de Ducati.

Jorge Martín

"Lo que le pasó a Bezzecchi, en un momento de calentón, podría pasarme a mí también. De hecho, ya lo viví en Montmeló. Lo que está claro es que, después de esta penalización, no creo que a Marco le vuelva a ocurrir algo así, eso seguro", subrayó el compañero del propio Bezzecchi.

Los que ven justa la sanción a Marco Bezzecchi

Pedro Acosta

"Es una sanción muy dura. Creo que es la más dura que he visto nunca. La sanción ha sido dura, pero creo que ha sido la correcta. Por encima de todo, debemos respetar a todos los que hacen posible este campeonato, porque sin los comisarios de pista no podríamos correr. Así que digamos que se trata más bien de una sanción por respeto", opinó el 'Tiburón de Mazarrón'.

Franco Morbidelli

"Sí que tengo una opinión. A Aleix Espargaró también deberían haberle dejado sin correr en aquella carrera de Qatar (en 2023 le abofeteó en pista). Yo soy una persona, y el comisario también lo es. Lo que hizo Marco fue un error, y estuvo mal. Estuvo mal. Entiendo la sanción y lo entiendo todo", indicó su compatriota.

Luca Marini

"Creo que Marco entiende perfectamente su error y lamenta mucho lo ocurrido. Por un lado, se puede entender la caída, así como el hecho de que estuviera lleno de adrenalina en ese momento, sin siquiera darse cuenta. No he hablado con Bezzecchi. La sanción es justa. El hecho es que algo así nunca había pasado antes: quizá en el pasado ha habido incidentes de gritos y empujones a los comisarios, pero nunca nada tan grave. Creo que es correcto sancionarlo con tanta dureza, y además genera revuelo porque es el líder del Mundial, y esto tiene un impacto enorme en el campeonato", recalcó el piloto de Honda.

Fermín Aldeguer

"Sobre la sanción, realmente no sé cuál se tendría que poner, si descalificar, si una Long Lap, segundos... No puedo decir si está bien o está mal lo que han hecho. Lo que está claro es que es sancionable, una acción tan fea por parte de un piloto hacia un comisario de pista, que no está haciendo nada a propósito. Solo está intentando levantar la moto, y acelera el gas sin querer. No sé, creo que estando en su posición, líder del Mundial, que te has caído, has perdido los puntos, tienes que mantener la calma y ya está", comentó el murciano, que quizás, fue el más neutral.