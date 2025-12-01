Navidad sobre dos ruedas: los regalos definitivos para sorprender a cualquier motero

La lista infalible para acertar estas Navidades llega con propuestas originales, útiles y con estilo, ideales para quienes disfrutan la moto todo el año

Con diciembre llegan las luces, las prisas y la eterna pregunta: ¿qué regalar a quienes viven la moto como parte de su identidad? El concesionario Dos Ruedas presenta una selección navideña que reúne accesorios, equipamiento y moda de las marcas más reconocidas del sector, con opciones pensadas tanto para motoristas urbanos como para aficionados a las escapadas de fin de semana

Entre los imprescindibles destacan los accesorios originales de Piaggio y Vespa, un territorio donde el diseño y la funcionalidad van de la mano. Los baúles y maletas Vespa, amplían la capacidad de carga y mantienen intacta la estética icónica de la marca. También destacan las mantas térmicas, un salvavidas para quienes no abandonan la moto ni siquiera en invierno. Ofrecen confort y protección frente al frío. Completan la gama los cascos oficiales Vespa, ideal para quienes buscan identidad, diseño y funcionalidad.

El catálogo navideño también incluye propuestas de moda pensadas para quienes quieren llevar su pasión más allá de la carretera. La línea casual y deportiva de Aprilia ofrece polos réplica, camisetas, chaquetas, sudaderas y gorras con un claro ADN Racing. Prendas cómodas, versátiles y perfectas para regalar a quienes buscan un estilo motero incluso cuando no están sobre la moto.

Para quienes dan prioridad absoluta a la seguridad, Dos Ruedas pone en primer plano los cascos oficiales Moto Guzzi, una opción que destaca por su diseño italiano y esencia clásica. Un accesorio que no solo protege, sino que transmite carácter, libertad y estilo propio.

Y para los más exigentes, KOMOBI PRO es el regalo ideal para cualquier motorista. Un dispositivo inteligente que permite la localización de la moto en tiempo real, alertas de movimiento o impacto, incluso la posibilidad de analizar con detalle cada ruta. Además de estas recomendaciones, el concesionario recuerda que trabaja con marcas de referencia mundial como Alpinestars, HJC, Revit... conocidas por su amplia boutique motera, una alternativa ideal para los motoristas más exquisitos.

Como remate final para estas fiestas, por la compra de cualquier casco con un precio superior a 150 euros (IVA incluido), el cliente recibirá gratis un intercomunicador, un accesorio ya habitual entre quienes viajan en grupo, necesitan navegación por voz o buscan mantenerse comunicados en ruta. La oferta es exclusiva de Dos Ruedas y se mantendrá activa durante toda la campaña navideña o hasta fin de existencias.

Con todas estas opciones, Dos Ruedas hace que encontrar el regalo perfecto sea tan sencillo como arrancar y disfrutar del camino. Una Navidad para compartir afición, estilo y muchos kilómetros.