El quinto título de Álex Palou, más cerca tras su victoria en Detroit

El cuádruple campeón de la IndyCar ganó este pasado domingo el Grand Prix de Detroit por delante de Kyle Kirkwood (Andretti) y Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan)

El español Álex Palou lo ha vuelto a hacer. El cuádruple campeón de la IndyCar se ha impuesto en el Grand Prix de Detroit. El catalán aprovechó su 'pole position' para liderar la carrera de principio a fin por delante de Kyle Kirkwood (Andretti) y Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan). Un triunfo con el que refuerza aún más su liderato en el campeonato.

Palou salió desde la pole por tercera carrera consecutiva y, tras quedarse sin victorias en las anteriores dos, volvió a la senda de la victoria en una IndyCar en la que va lanzado hacia su quinto título.

El catalán llegaba a Detroit tras acabar en la séptima plaza la semana pasada en las 500 Millas de Indianápolis, y este pasado domingo, en una carrera marcada por hasta siete banderas amarillas, tiró de experiencia para llevarse un autoritario triunfo.

Palou, que corrió este domingo con un coche blanco, rojo y azul, los colores de Honda Racing Corporation, celebró su cuarta victoria del año y la duodécima en sus últimos 25 GP: "Es como la primera vez, el equipo hizo un gran trabajo con la estrategia, el coche estuvo muy bien, increíble arranque de año. Otra victoria, sí, es increíble y estoy ansioso por la siguiente".

Cabe recordar que tres de las cuatro victorias de Palou esta temporada han llegado en circuitos urbanos, como el de Detroit. Esta vez, el mexicano Pato O'Ward, otro de los favoritos, acabó fuera del podio, en la cuarta posición.

La elección de los neumáticos, la clave

En cuanto a elecciones de neumáticos, cabe resaltar que Alex Palou, desde la pole, Scott McLaughlin, tercero, Christian Lundgaard, quinto, Marcus Armstrong, octavo, y Marcus Ericsson, décimo, fueron los mejor posicionados en parrilla con gomas duras. La mayoría del resto de pilotos optó por la elección de los compuestos blandos de Firestone.

Álex Palou logró mantener la pole sobre Will Power y las primeras vueltas se completaron con tranquilidad. En la décima vuelta llegó la primera bandera amarilla, por un accidente de Christian Rasmussen, que se fue directo al muro.

Ya en la 17, Power se fue directo a por Palou y consiguió superarle, al tiempo que Lundgaard y Dixon luchaban por ponerse cuarto. Posteriormente, McLaughlin y Lundgaard hicieron lo propio con el piloto catalán. Y fue ahí cuando Palou optó por un ataque a Power como su mejor defensa, pero no pudo pasarle y retrocedió hasta la cuarta plaza.

Palou, beneficiado por las banderas amarillas

La pelea siguió en cabeza, con McLaughlin y Lundgaard logrando encontrar el hueco para adelantar a Power. Pero, una vez que esa maniobra se completó, optaron por entrar a boxes. Y ahí Palou acertó, porque tras ello rodó rapidísimo y salió delante de Kirkwood (con neumáticos duros), McLaughlin, Lundgaard y Power (con blandos).

La pelea duró hasta el final. La siguiente bandera amarilla hizo que hubiese una resalida a 17 vueltas para el final. Y Palou lo aprovechó para meterle casi un segundo a Kirkwood. Pero el americano le dio solamente un par de giros de tregua, y a 14 del final volvió a echarse encima del coche de Chip Ganassi Racing.

Y cuando Palou tenía ya 2 segundos de margen, llegó otra bandera amarilla, después de que Alexander Rossi tocara a Romain Grosjean y le mandara al muro. Al final, el certamen se decidió en un sprint de 7 vueltas. Palou volvió a mantener su lugar de privilegio y se impuso sobre Kirkwood, Rahal, O'Ward y Lundgaard.