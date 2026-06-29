Yamaha Eduardo Castro sella un valioso aprendizaje en el Europeo rumbo al Mundial Júnior 2026

Los dos jóvenes de Yamaha Eduardo Castro pudieron vivir una gran experiencia de resiliencia en tierras lusas antes de marcharse al Mundial Júnior de Motociclismo donde representarán al combinado nacional

El Crossodromo Internacional de Águeda volvió a vestirse de gala para demostrar por qué es considerado uno de los escenarios más espectaculares y bonitos de todo el calendario. En este imponente marco portugués se disputó la séptima ronda del Campeonato de Europa de 125cc, una cita de un nivel altísimo donde la estructura del volvió a dar la cara con orgullo. Sus dos jóvenes promesas, Alejandro Torres y Jorge Salvador, demostraron una capacidad de lucha encomiable, compitiendo de tú a tú contra los mejores talentos del continente en la exigente categoría EMX125.

Es cierto que las sesiones cronometradas del sábado se pusieron un tanto cuesta arriba, saldándose con la P32 de Torres y la P34 de Salvador. Este resultado les restó margen de maniobra a la hora de elegir el sitio óptimo en la valla de salida, un factor clave en este trazado. Sin embargo, lejos de venirse abajo, el piloto andaluz y el madrileño afrontaron el reto con una actitud envidiable. En un certamen tan selecto, cada manga es una valiosa clase magistral de aprendizaje, y ambos saltaron a la pista decididos a dejarse la piel y seguir evolucionando sobre sus monturas.

En la primera manga, Jorge Salvador volvió a hacer gala de sus excelentes reflejos y de su gran punta de velocidad inicial. Firmó una arrancada fantástica que lo metió directo en la intensa pelea del Top 20, demostrando el potencial que atesora. Por desgracia, una inoportuna caída en una curva frenó en seco lo que apuntaba a ser un gran resultado, cruzando la meta finalmente en la P30 en una pista donde los adelantamientos se pagaban carísimos. Por su parte, Alejandro Torres sufrió un poco más en la salida, quedando algo rezagado, pero rodó con solidez y constancia para finalizar en la P29.

El momento cumbre para Torres llegó en la segunda manga, donde se erigió como uno de los grandes protagonistas de la jornada. Salió muy bien posicionado, pero en la cuarta curva se vio obligado a salirse de la pista para esquivar a un rival caído. Fue ahí cuando sacó a relucir toda su garra y orgullo: iniciando una remontada espectacular, empezó a ganar posiciones con un ritmo frenético hasta certificar una merecidísima P19 que le otorgó dos valiosos puntos. Salvador, por su parte, volvió a calcar una excelente puesta en acción situándose de nuevo entre los veinte primeros, dejando claro que tiene la velocidad necesaria, aunque dos caídas posteriores empañaron su progresión relegándolo a la P34. Al final del evento, Torres amarró la P22 en la general y Salvador la P36.

La actividad no frena lo más mínimo para el Yamaha Eduardo Castro, y este balance de esfuerzo ya tiene la mejor de las recompensas. Sin tiempo casi ni para quitarse el casco, los dos jóvenes talentos viajarán este mismo fin de semana a disputar el Mundial de Motocross Júnior 2026. Una cita de máxima relevancia a la que acuden con la motivación por las nubes tras recibir la convocatoria oficial de la para representar con orgullo a la selección española.