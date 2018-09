El presidente del Obradoiro apela al factor cancha para sorprender al Real Madrid

Santiago de Compostela, 12 sep (EFE).- El presidente del Monbus Obradoiro, Raúl López, afirmó este miércoles, tras conocer que el Real Madrid será su rival en la segunda semifinal de la Supercopa Endesa, que el conjunto blanco es ?favorito? para alcanzar la gran final ?tanto por presupuesto como por plantilla?.



?Ahora lo tendrá que demostrar en la pista porque lo que tengo claro es que al estar apoyados por 6.000 aficionados tendremos un plus. Y echaremos mano de nuestra gente para tratar de competir y por qué no jugar la final el sábado?, indicó a los periodistas el máximo accionista del club santiagués.



El Obradoiro disputará por primera vez esta competición por su condición de anfitrión. La salida de jugadores clave como Matt Thomas (Valencia), Pustovyi (Barça), Bendzius (Lietuvos Rytas) o Radovic (Zaragoza) la ha suplido el equipo de Moncho Fernández con la incorporación de Andreas Obst, Vasileiadis, Maxime de Zeeuw, Brodziansky, Hlinason y Stephens.



?No tenemos la mejor planificación porque hemos sufrido varias lesiones y hay muchos jugadores que han ido con sus selecciones, por eso yo le llamo balcones porque además de las Ventanas también tenemos las lesiones?, bromeó Raúl López.



No obstante, el dirigente gallego no quiso poner esto como ?excusa? y recordó que el Obradoiro ya consiguió ganar al equipo dirigido por Pablo Laso en el Multiusos Fontes do Sar.



?El Real Madrid también tiene que estar preocupado porque nosotros vamos a competir, lucharemos hasta el final como siempre porque esa es nuestra seña de identidad. No es la primera vez que ganamos al Real Madrid, por qué no se va a repetir en esta Supercopa?, manifestó.