Marc García: "El Barcelona es una etapa pasada"

Fuenlabrada (Madrid), 14 sep (EFE).- El escolta del Montakit Fuenlabrada Marc García, que cerró este verano una etapa de seis temporadas en el Barcelona y firmó por el club madrileño, aseguró a EFE que esa es ya "una etapa pasada" y que su objetivo es mejorar en un equipo como el Montakit, que "sabe sacar jugadores jóvenes".



Durante una charla con EFE en el Pabellón Fernando Martín, que será su cancha las próximas tres temporadas, el escolta manresano de 22 años y 1,97 metros -que fue en 2016 el jugador más valioso del Europeo sub-20 de 2016 en el que España fue campeona- explicó su salida de la estructura culé y por qué optó por Fuenlabrada.



"Yo me enteré por las redes sociales que no estaba en el tanteo del Barcelona y Fuenlabrada fue el primero que me interesó por mí. No me lo pensé, porque es un club con mucha historia, que ha tenido mucha gente joven, que sabe sacar jugadores y me han dicho que te apoyan, te ayudan. Me fui de cabeza", relató.



Su etapa en el Barça, donde llegó en categoría júnior y que le cedió al Manresa en 2014 y al Betis en 2016, se cerró al saber que el club culé no le inscribía en el tanteo, la norma de la ACB que permite a los clubes mantener a los jugadores que finalizan contrato si estos no presentan una oferta superior de otro equipo.



"No me dijeron nada, me enteré por lo del tanteo en las redes sociales, ellos no me informaron de nada. Así que una etapa pasada y a mirar hacia adelante. No me queda ni un regusto amargo, ni dulce, ni nada. Una etapa que ha pasado", añadió.



El escolta manresano viene de una temporada prácticamente en blanco, tras una luxación traumática en el hombro izquierdo en noviembre que le obligó a pasar por el quirófano, y que también quiere dejar a un lado para centrarse en la nueva temporada.



"Eso pasa, mejor que pase en un momento en el que sabes que no estás jugando y que ves que no vas a jugar, a que te pase en una buena dinámica. Pasó y ya está", comentó Marc García, que reconoció que los más de cinco meses de recuperación que pasó le hicieron "mentalmente más fuerte" y le ayudaron a "valorar muchas cosas".



Ya instalado en Fuenlabrada, tras un intenso trabajo solitario previo y una semana de entrenamiento con excompañeros de su etapa en Sevilla como el escolta Tomeu Rigo o el pívot rumano Emanuel Cate, Marc García ha encontrado "muy buen rollo" en su nuevo equipo.



"Una cosa que me gustó de venir de aquí es que hay una línea exterior muy buena y que puedo aprender de todos, dar pasos adelante siempre. Todos tiene un talento increíble: Marko (Popovic), Paco (Cruz), Cris (Eyenga), (Álex) Llorca. De todos se puede aprender muchas cosas", aseguró.



Su nuevo entrenador, el debutante como técnico principal en ACB Agustí Julbe, aspira a un equipo que ataque rápido, un "juego alegre" que García espera que divierta a los aficionados.



"Para el público supongo que es más agradable un partido a 80 puntos que a 50, y para nosotros va bien. Somos un equipo alegre, nos gusta tirar rápido y jugar rápido", ha señalado un Marc García que en sus dos primeros amistosos con el Fuenlabrada sumó 37 puntos: 16 al Unicaja en 20 minutos y 21 al Delteco GBC en 24 minutos.



El conjunto madrileño disputará la Liga de Campeones de la FIBA además de la Liga Endesa, y mantiene la mayor parte de la plantilla que la temporada pasada fue la sorpresa de la primera mitad de la competición, en la que acabó como cabeza de serie de la Copa del Rey por primera vez en su historia.



Sin embargo, para Marc García la receta para el Fuenlabrada debe ser la misma que se aplica a sí mismo: ir día a día.



"No debemos pensar en que tenemos que ganar diez partidos y luego doce... Tenemos que ir partido a partido cuando empiece la Liga, entrenar bien y llegar frescos a cada partido", aseguró el escolta del Montakit.



García y el resto de sus compañeros se presentarán mañana ante su afición, en el torneo de fiestas de Fuenlabrada contra el San Pablo Burgos (20.00 horas), su primer contacto como local con una hinchada cuyo empuje conoce como visitante.



"Es una afición muy dura para los equipos visitantes. Como visitante cuesta mucho jugar aquí, así que supongo que como local será una joya jugar con este público", manifestó Marc García.



Una buena temporada en Fuenlabrada podría abrirle las puertas de la selección española, después de ser hace apenas dos temporadas el mejor jugador del Europeo sub-20. No obstante, en la línea de todo su discurso, Marc García no quiere hacer castillos en el aire, sino centrarse en su trabajo.



"No pienso en la selección ni en nada, sino en entrenar aquí, tener minutos y trabajar duro para mejorar. Eso es para la gente que es muy buena. Si llega esa posibilidad, que llegue; pero eso es para gente que ha demostrado muchas cosas, y yo lo que voy es día a día, entreno a entreno y a mejorar. Así que yo Fuenlabrada, Fuenlabrada y Fuenlabrada", finalizó Marc García.



Por Miguel Ángel Moreno